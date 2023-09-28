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商务印书馆三种学术名著书系再添新成员

2023年09月28日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，“中华现代学术名著丛书”第四批专家论证会暨“中华当代学术著作辑要”新书发布会，“汉译世界学术名著丛书”第二十二辑专家论证会相继在商务印书馆举行。

　　“中华现代学术名著丛书”收录晚清至20世纪80年代末中国大陆及港澳台、海外华人学者的原创学术名著，涵盖文学、历史、哲学、政治、经济、法律和社会学等学科。丛书以学术含量和学术价值为遴选标准，同时精选、精编、精校，增添名家肖像、旧籍书衣等珍贵影像资料，使经典焕发出新生机。本次专家论证会上遴选出丛书第四批收录书目，包括侯外庐《中国古代社会史论》、周贻白《中国戏剧史长编》、吕振羽《中国政治思想史》、林耀华《凉山彝家》等，均为各领域开山之作。

　　“中华当代学术著作辑要”旨在突出改革开放以来中国学术所取得的标志性成就，系统整理当代学人学术成果，同时向世界展示中国学人立足本土、独立思考的思想结晶与学术智慧。该书系自2016年以来共出版110种，本次规划至200种，规划书目将在“十四五”期间完成出版。商务印书馆希望通过两套丛书的编纂，全面展现中国现代学术的发展过程，为各领域研究者提供基础性的经典范本，引领中国学术构建具有主体性、原创性的自主知识体系。

　　“汉译世界学术名著丛书”自1981年正式立项出版以来，已成为我国现代出版史上规模最大、最为重要的学术翻译工程之一。丛书持续深耕各学科细分领域，已囊括哲学、政治学·法学·社会学、经济学·管理学、历史·地理、语言学·文艺理论五大类。近日举行的“汉译世界学术名著丛书”第二十二辑专家论证会上遴选出该书系下一批入选名单，第二十二辑出版完成后，“汉译世界学术名著丛书”规模将达到1000种。

　　据了解，“汉译世界学术名著丛书”除译介西方经典学术著作外，也将关注点投向非西方世界，以中国立场、全球眼光，向读者展示世界文明多样性，出版《蒙古社会制度史》《越南通史》《东南亚的贸易时代》等书；除整理古典学术经典外，还吸收充满活力的现当代学术著作，如哲学类出版的《整体性与隐缠序：卷展中的宇宙与意识》《西方科学的起源》《知觉现象学》等。（曹语千）

(责编：李昉、郝孟佳)

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