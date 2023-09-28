本报记者 徐嘉伟

近日，《唐诗三百首（名师抖音共读版）》新书发布会在京举办。该书由中华书局编辑出版，内容依据叶嘉莹、康震等23位专家学者的短视频版《唐诗三百首》讲稿整理而成，既有权威底本和名师解析的专业性，也保留了短视频讲稿生动平实、互动性强的特点。

从驿楼客栈的题诗、旗亭的吟唱、绢帛上的手抄本，到一千多年来的刻本、活字本、石印本、铅印本，再到电视中的配乐朗诵、诗词大会中的背诵竞赛，唐诗曾以各种各样的形式传播。2022年6月起，抖音、字节跳动公益联合南开大学文学院、中华书局推出短视频版《唐诗三百首》。叶嘉莹领衔的23位名师用魅力独具的声音，对《唐诗三百首》中的全部313个篇目进行了逐一解读，让《唐诗三百首》多了一个“有声有色、视听兼美”的短视频版本。

中华书局作为老牌古籍出版单位，前前后后共出版过十几种《唐诗三百首》。此次的《唐诗三百首（名师抖音共读版）》，诗歌原文以中华书局《唐诗三百首（补注本）》为底本，解读部分融入名师们独特的治学理念、人生阅历与审美体验，读者通过扫描书中二维码还可观看解读视频。中华书局总编辑尹涛表示，《唐诗三百首（名师抖音共读版）》的推出，是融合出版的创新，短视频和这本书共同架起了一座通往古代诗歌世界的桥梁。

截至9月25日，已有超过245万网友关注了“抖音唐诗三百首”账号，相关视频累计获赞超2500万次，围绕项目推出的“大家聊唐诗”“荷畔诗歌节”等系列节目播放量累计超2亿次，“我在抖音读唐诗”抖音话题播放量超12亿次，为经典传播注入新活力。

从313首唐诗全部实现短视频化，到实体书问世，该项目累计花了600天。近年来，抖音平台还上线了《永乐大典》高清影像数据库，并计划在3年内完成上万种古籍智能化工作，对社会大众免费开放。

发布会上，南开大学文学院教授张静、中国科学院物理研究所研究员曹则贤和抖音创作者@刘钰·长安姑娘还围绕短视频与唐诗进行了讨论。曹则贤表示，除了普及诗歌文化，短视频也正被越来越多地用于科普，这对创作者和平台来说，是机遇也是挑战，须注意传播内容的准确性和科学性。

据了解，近年来，抖音积极推动唐诗等传统文化可视化传播，并见证了新一轮“唐诗热”。《2023抖音唐诗数据报告》显示，过去一年，近百万网友在抖音发布唐诗相关短视频，视频累计播放量超过158亿次，同比增长74%。越来越多名家学者和专业机构在这里传播唐诗文化，用短视频和直播打造线上诗词讲堂。

(责编：李昉、郝孟佳)