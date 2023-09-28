原标题：以高校协同激发创新之花

芦苇花开秋意浓，高校协同科教兴。“首批高校疏解质量关系到科教兴国……”9月23日，在雄安高校协同创新联盟（以下简称“联盟”）成立大会上，北京交通大学校长、联盟第一届理事长余祖俊在致辞中表示，四所高校学科优势突出、特色鲜明，均在相关行业领域建立了较为完备的高水平学科体系。

作为首批在雄安新区建设新校区的四所高校，高质量开展校校、校地协同具有重要示范意义。

余祖俊强调：“未来联盟将着力发挥北京交通大学在轨道交通、北京科技大学在冶金矿业、北京林业大学在生态环境、中国质地大学（北京）在地球系统科学等多学科的优势力量，围绕交通强国建设、海洋资源开发、生物育种等前沿领域，持之以恒地以真需求、真委托、真研究、真应用、真育人的‘五真’模式开展有组织科研，并以一流的科研学术培养高质量的拔尖创新人才。”

谈及成立创新联盟宗旨时，余祖俊这样说：“我们将以探索创新、开放的教学科研管理体制机制和人才培养新模式为宗旨，推动首批四所高校物理空间共建、教育科研资源共享、公共服务设施共用、学科建设方向共融，推动校际、校地、校企、校所协同创新，着力打造高等教育综合改革示范区，积极培育教育、科技、人才三位一体的创新驱动发展新引擎。”

以协同激发创新的火花。“我们在雄安校区建设中，谋划了林草花卉种质创新谷建设，落成了陆地生态系统大科学中心，解决了白洋淀生态环境治理中的一些突出问题。”北京林业大学校长安黎哲介绍，联盟的成立，将更好地促进人才链、创新链、产业链深度融合。

作为联盟副理事长单位，中国地质大学（北京）党委书记雷涯邻表示，联盟将在紧扣时代主题中创新、在解决实际问题中创新、在强化人才培育中创新、在科技引领中创新，致力于用创新破解“卡脖子”难题。同时，通过不断优化调整优势资源配置，破除学科壁垒，避免资源紧张或浪费，形成“环节‘点’、创新‘面’”的高效协同运转。通过努力营造平等、互鉴、开放、包容的创新氛围，焕发联盟成员单位创新激情和活力。

据了解，联盟初期成员单位除了首批疏解至雄安新区的四所高校外，还包括河北省域内的12家企业、9家科研院所和9所高校。

联盟成立后，十余位专家学者在由河北科技大学承办的科技创新引领雄安新区高质量发展论坛上，围绕创新理论、科技成果转化、数字经济等领域作了主题报告。

一枝独树难成林，团队协作创辉煌。“这次以高校联盟搭建的协同创新发展平台，是加快高等教育内涵式发展，助推教育强国、科技强国、人才强国建设的有力实践。” 河北科技大学党委书记朱立光说，将提高科技成果转化力度，促进高新技术产业发展，助力雄安新区打造自主创新和原始创新重要策源地。（记者 陈汝健）

(责编：李昉、郝孟佳)