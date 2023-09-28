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中山大学开放社会公众预约参观渠道

2023年09月28日01:13 | 来源：中国新闻网
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中山大学27日对外公布，自2023年9月27日开始，社会公众可预约在周末、国家法定节假日参观校园。校园参观实行网上实名预约，个人可提前7日通过“中大逸码通行”微信小程序进行预约。

据公告，社会公众预约的可入校时段为9:00-11:30或14:30-17:00，寒暑假期间开放参观安排另行公告。如遇校内调休调课、重要校事活动或极端天气等情况，将暂停校园参观并另行通知，当天已预约名额自动失效。团体参观暂不接受网上预约，需要联系校内接待单位申请。

社会公众可关注微信公众号“中山大学”，在消息栏输入“预约入校”获取预约入口；或者点击菜单栏中的“预约入校”，进入“中大逸码通行”微信小程序预约。

预约成功的参观人士携带有效身份证件，出示有效预约凭证从各校区(园)指定校门步行入校，指定校门为广州校区南校园南门、北校园南门、东校园教学区北门、珠海校区南门、深圳校区南门，其他校门暂不开放访客通行，暂不接待参观人士驾乘机动车及非机动车入校。

中山大学提示：学校为教学科研单位，非旅游景点，不向任何机构或个人收取参观费用，未授权第三方提供任何形式的预约参观服务。预约通道刚刚“上新”，中山大学有关团队将持续做好系统优化和维护。请社会公众、校内单位和个人自觉遵守法律法规和学校管理规定，共同维护良好的校园秩序。

(责编：孙竞、李昉)

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