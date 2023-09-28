中新社北京9月27日电 (记者 刘玥晴)以“培根铸魂 以文育人”为主题的2023京台基础教育校长峰会主论坛27日在北京举办，来自北京和台湾两地的中小学校长、教师和学生代表共130余人参加。

本届峰会拟通过论坛、同上一堂课、中秋诗会、孔子诞辰纪念活动等形式，展示京台基础教育成果，旨在厚植两岸青少年和教育界人士中华文化情怀，促进两地基础教育融合发展。

北京市东城区委书记孙新军在致辞中表示，东城区文化底蕴深厚、教育资源丰富，希望通过此次峰会，种下“交流、发展、和平”的种子，着力打造两岸基础教育领域交流合作平台。

北京市教委副主任柳长安指出，教育是民族振兴、社会进步的基石，期盼京台两地中小学校长在交流中形成共识，在共识中达成合作，在合作中实现发展。

主论坛上，北京四海孔子书院院长冯哲围绕儒家文化与精神生活作主旨报告。随后，新北市北新小学和东城区培新小学师生共同参与“智慧课堂 两岸同行——京台共上一堂课”主题交流。两校教师将北京中轴线元素巧妙融入教学内容，借助科技手段同步讲课、评课，呈现出智慧课堂新模式。

9月27日，2023京台基础教育校长峰会主论坛在北京举办。图为新北市北新小学和东城区培新小学师生通过视频同上一堂课。中新社记者 刘玥晴 摄

“昨天参访东城区黑芝麻胡同小学时，感受到校长和老师非常认真负责，孩子们的学习生活很幸福。”台湾中小学校长协会理事、创会秘书长邱承宗接受中新社记者采访时表示，过去三年虽受新冠疫情影响，但峰会并未中断，而是以线上形式举办，京台教育同仁仍彼此学习、进步；愿日后两岸继续共同弘扬中华传统文化，深化基础教育合作。

第二次参与京台基础教育校长峰会的高雄市龙华中学校长吕淑媛告诉记者，两岸中小学均注重对学生品德的培养，中华优秀传统文化蕴含丰富的哲学思想、伦理道德和历史故事，可使学生从中汲取智慧。

据悉，本届峰会期间，东城区小学生代表作为“小导游”，已带领台湾嘉宾参观了故宫博物院、颐和园、居庸关长城和钟鼓楼等。

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