中新社青岛9月27日电 (王梦瑶)联合国“海洋科学促进可持续发展十年”(简称“海洋十年”)海洋与气候协作中心国际启动大会27日在山东青岛举行。这是联合国在全球范围内首批批准设立的5个“海洋十年”协作中心之一，也是中国唯一获批的协作中心。

此次大会由联合国教科文组织政府间海洋学委员会批准并推荐发布了两项国际前沿科技成果，即浪致混合理论和新一代全球导航卫星系统(GNSS)海洋表层漂流浮标。

记者了解到，浪致混合理论由中国自然资源部第一海洋研究所研究员乔方利率团队在国际上自主创建，被国际社会称为“乔理论”。该理论揭示了海浪产生湍流的机制，通过改进海洋模拟，将气候模式的共性偏差减小约60%，美国、瑞典、德国、法国、澳大利亚等国家的若干海洋模式研发机构分别应用了该理论，均大幅度降低了其模式误差。

新一代超低成本、智能型全球导航卫星系统(GNSS)海洋表层漂流浮标，是乔方利研究员和刘焱雄研究员联合组成跨学科团队的自主研发成果。据悉，该新型浮标大幅度降低了科研观测成本，可精准获取浮标的空间位置、时间、波高、周期、波向、表层流速、表层流向、表层海洋温度、表层海洋盐度和大气水汽含量等10个参数，下一步有望实现海气通量的精准观测，将大幅提高人类海洋与气候的观测与预测能力。

自然资源部第一海洋研究所表示，这两项成果是“海洋十年”海洋与气候协作中心联合其负责协调的海洋与气候无缝预测系统(OSF)大科学计划，为联合国“海洋十年”提供的高质量公共服务产品，也是中国海洋科研工作者向世界贡献的中国方案和中国智慧，对提升海洋和气候预测能力具有重要意义。

(责编：孙竞、李昉)