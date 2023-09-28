9月27日，卓越工程师产教融合培养工作推进会在北京召开。会上成立了中国卓越工程师培养联合体，发布了卓越工程师培养核心课程、能力标准、工作指南，并就深化工程硕博士培养改革、构建卓越工程师产教融合培养体系进行了深入研讨。教育部党组书记、部长怀进鹏，中央组织部副部长彭金辉，工业和信息化部党组成员、副部长王江平，国务院国资委党委委员、副主任苟坪出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长孙尧、吴岩出席会议，翁铁慧主持会议。

怀进鹏指出，党中央高度重视卓越工程师培养工作，习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示，对加强工程教育、培养国家战略人才和急需紧缺人才提出明确要求。近年来，有关各方突出重点、同题共答，扎实做好工程硕博士培养改革试点，持续推进卓越工程师培养组织机制创新，持续加强全链条全要素标准体系建设，广泛汇聚教育、产业、政策多方资源，卓越工程师培养改革取得重要进展。要进一步提高政治站位，全面深刻领会习近平总书记重要讲话精神，从推进中国式现代化全局高度，准确把握卓越工程师培养的战略意义，全力落实卓越工程师培养各项任务。

怀进鹏强调，要突出重点，抓住关键问题，指导校企做好学生入企转段培养工作。首批工程硕博士已进入企业实践培养阶段，要在管理层面做到学校管理部门与企业合作机制不断线，在教师层面做到校企双导师联系不断线，在导学关系层面做到师生联系不断线，促进产学研深度融合，解决工程技术人才培养与生产实践脱节的突出问题，切实提高学生培养质量。

怀进鹏强调，要强化责任，不断完善中国特色卓越工程师培养标准体系。一是不断完善招生工作标准，提升生源质量，发现人才选好人才。二是不断加强师资队伍建设，提升指导能力，规范校企导师选拔、聘任和退出机制。三是不断加强核心课程建设，筑牢培养根基，优化知识结构和能力培养。四是不断深化评价制度改革，强化引导激励，结合能力贡献和质量更好完善工程硕博士的评价标准。五是不断强化联合体建设，凝聚多方力量，完善企业出题、校企共答、产业阅卷的产学研一体机制。六是不断完善政策制度保障体系，营造工程硕博士培养良好生态，更好解决人才培养与产业实践脱节问题。

当天，怀进鹏还出席首届卓越工程师培养国际会议并致辞。怀进鹏表示，世界各国普遍认识到教育已成为促进经济发展、民生改善和文明进步的重要支撑力量，是可持续发展的战略性、基础性、先导性工作。中国高度重视教育，将教育作为国家优先发展战略，不断推动教育服务个人全面发展和社会可持续发展，主动应对产业和科技变革，倡导新技术、新实践和新应用，大力加强职业教育和工程技术人才培养，建设学习型社会和终身教育体系。他对工程教育提出三点建议：一是以满足人民美好生活需要为宗旨，走开放合作之路。二是推动科学、工程与文化相融合，深化工程科技人才评价改革，构建高质量工程师培养和认证体系。三是不断强化学习能力，以完善政策支撑和公共服务为保障，提升人才培养质量，建立终身学习的学习型社会。

卓越工程师产教融合培养工作推进会上，华中科技大学、同济大学、航空工业集团、中国石油、北京市教委、重庆市教委有关负责人作交流发言。中央组织部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委、中国工程院、中国科协有关司局，部分省市党委组织部门和教育行政部门，以及有关高校、企业、国家实验室、协会组织负责人参加会议。

(责编：孙竞、李昉)