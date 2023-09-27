近日，中华人民共和国第二届职业技能大赛在国家会展中心（天津）开幕。图为选手参加移动机器人项目比赛。新华社记者 李 然摄

人工智能训练、互联网营销、全媒体运营、无人机装调检修、服务机器人应用技术、智能制造工程技术……中华人民共和国第二届职业技能大赛（以下简称“第二届全国技能大赛”）近日在天津举行，比赛设有多个新职业和数字技术技能类项目。专家认为，这反映出近年来中国新职业、新工种迅速崛起，对相关领域技能人才的旺盛需求。

将“金刚钻”紧握手中

在第二届全国技能大赛的互联网营销赛场，选手们拿着折扇对着手机摄像头“花式带货”。“和大家熟悉的网络主播不完全一样，这次比赛内容有图文推广、视频推广、搜索引擎推广、直播售卖等13个项目。”互联网营销项目选手、来自安徽的沈珺认为，模块化的考点，全方位地考察了选手的网络营销能力。“中国对互联网营销人才的需求量很大，但真正按照行业标准和规范培养的互联网营销人才较少。这一赛项的设置，正是顺应数字经济发展对新型人才的需求。”第二届全国技能大赛相关负责人表示。

通过5G远程控制，数吨重的集装箱在参赛选手们的娴熟操作下，腾挪转移，精确到厘米……第二届全国技能大赛还设置企业分赛场，让选手们到实际工作地显“真功夫”。在天津港第二集装箱码头，起重设备应用技术项目火热比拼。选手对着一块块屏幕和按钮，远程操控1公里外的岸桥进行集装箱装船作业。来自宁波的选手吴飞说：“我以前是现场开岸桥的司机，随着港口加快智能化建设，前年开始远程操纵岸桥。远程操作对技术的要求很高，我通过参加比赛促使自己增强本领，更好服务港口发展。”

“智能制造工程技术人员是国家发布的新职业，对我来说是新挑战。”在第二届全国技能大赛的智能制造工程技术赛场，重庆科技学院机械与动力工程学院讲师冯伟说，比赛要运用数字孪生、大数据、深度学习等技术，目前中国许多传统企业正朝着数字化方向转型，只有紧跟时代步伐将“金刚钻”紧握手中，才能在职场大显身手。

“新职业的背后是新业态的支撑，体现出中国经济高质量发展正迈出坚实步伐，同时也意味着发展的新机遇和就业的新空间。设置新职业和数字技能相关赛事，对于增强新职业从业人员的社会认同、促进就业创业具有重要意义。”人力资源和社会保障部相关负责人表示。

短效和长效机制并行

各地纷纷拿出实招，多措并举打造数字人才的“成长摇篮”。在广州市机电技师学院的移动机器人项目实验室，键盘敲击声、机器运转声此起彼伏。广州市机电技师学院教师庞春正指导学生操作移动机器人，通过编程控制，机器人能灵活走位，准确识别、抓举不同大小和颜色的纸盒，然后精准放置到带有相应条码的木架子上。

近年来，中国机器人产业规模快速增长，融入人们的生产生活。如何让机器人功能更实用、“头脑”更智慧？这就是庞春和学生们的研究内容。“我们多次参加世界技能大赛移动机器人比赛项目，需要在比赛现场组装机器人，编程控制系统，力争在最短时间内完成复杂的作业任务。比如控制机器人如何抓取物品、走最优线路、准确放置物品等。这些任务背后，考验的是硬件设计、优化迭代、软件编写等创新创造能力。”庞春说，为了使集训、参赛的成果转化到课堂上，让更多学生获益，实现“以赛促教”“产教融合”，实验室已经和企业合作，开发了移动机器人新课程。

天津市人力资源和社会保障局采用高校、领军企业、数字人才培育项目培训机构三方协同实施的数字人才产教融合“订单班”模式。一面对接企业转型升级阶段对数字人才的需求，一面对接中德应用技术大学的毕业学年学生，针对智能制造生产的实际情况，经过学校选拔、企业面试后，开设了首个数字人才产教融合订单班。“订单班开设了与智能制造相关的专业课程，有理论学习，有实操考试，提前学习定制专业课程，进入企业实践实习，让我掌握了很多课本上学不到的专业技术能力。”首期订单班的学员赵大宇说。

“随着数字技术在各个行业的广泛应用，掌握数字技能成为了许多岗位的基本要求。”首都经贸大学中国新就业形态研究中心主任张成刚说，数字技能是青年劳动者融入就业市场、提高竞争力的基础，具备数字技能的青年劳动者能够更好地适应数字经济时代的产业需求。

专家表示，随着各产业的数字化转型进入更深阶段，人才短缺已成为制约数字经济发展的重要因素。目前还存在数字技能人才缺口大、数字产业岗位需求与数字技能人才素质不匹配、企业数字化转型缺乏专业对口人才、数字产业从业者技能有待提升等问题。

复旦大学中国研究院副研究员刘典接受本报采访时说，政府、高校、企业应形成合力，着眼数字经济的高质量发展要求，坚持短效机制与长效机制结合，建立从数字人才培养到培训再到激励的全链条生态体系。（李雪钦）

(责编：李昉、郝孟佳)