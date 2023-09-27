原标题：2023世界设计之都大会开幕

由上海市人民政府主办，联合国教科文组织、中国联合国教科文组织全国委员会支持的2023世界设计之都大会（WDCC2023）26日在上海拉开帷幕。

本届大会以“设计无界，造化万象”为主题，打造世界级设计前沿风向标、创新策源地、新品首秀场。开幕式上，上海智慧出行设计谷、NICE2035赤峰路国际设计街、东华大学可持续时尚战略、上大美院主校区、艾为芯片设计测试中心、张园城市更新项目二期、“创链中银”设计产业金融服务平台等创意设计产业和平台项目发布。同时，第二届“前沿设计创新奖”揭晓，表彰全球范围内对设计领域作出开拓性贡献的代表人物。

本届大会主展由产业馆、时尚馆、城市展区和设计嘉年华组成。展览总面积达20000平方米，遴选超300家国际国内领军企业参展。

9月26日至10月2日，2023世界设计之都大会期间，还将举办“国际设计百人”峰会、全球“创意城市”设计峰会、未来设计峰会，以及十大设计领域高峰论坛、发布盛典、时尚秀演等近百场活动，超千名设计领域嘉宾参与其中。同期，大会还与伦敦设计节、米兰时装周等联动，在伦敦举办“设计沪航计划”系列活动，在米兰举办“上海时尚日”秀演和展览。（记者任鹏、颜维琦）

(责编：李昉、郝孟佳)