本报记者 王明峰 人民网记者 郭 莹

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作为超大城市，如何走出一条具有特色的教育优质均衡发展之路？四川成都近年来多措并举，通过增加学位供给、开展结对帮扶、实行集团化办学等方式，提升中小学发展水平，积极构建优质均衡的基本公共教育服务体系。种种努力，让教育更加普及普惠安全优质，更多市民在家门口就能享受优质教育资源。

“家门口再添一所好学校，娃儿读书更方便了。”今年，四川省成都市七中育才学校东湖校区建成投用，住在附近的王先生十分激动。

近期，东湖校区高中教师团队到北京开启为期一年的“全程跟岗”，向名校名师学习。成都市锦江区教育局党组书记、局长郭夏明说：“我们大规模、长时间、高投入组织教师学习，着力打造名校、培养名师。”

近年来，成都积极应对超大城市对优质教育资源均衡配置提出的挑战，多措并举推进教育优质均衡发展，构建优质均衡的基本公共教育服务体系。不久前，成都出台《“三个做优做强”重点片区基本功能扩容下沉专项方案》，提出全面提升24个重点片区中小学发展水平，让更多市民在家门口就能享受优质教育资源。

扩大供给，实现幼有所育

当前，成都学前教育正处于由普及普惠向优质普惠发展的重要转型阶段，公办园在园幼儿占比55.81%，普惠性幼儿园覆盖率达84.18%。从“一位难求”到“家门口的放心园”，成都学前教育一步一个台阶，持续推动学前教育优质普惠发展。

“你好，我是小小外卖员，请问这是您的外卖吗？”

成都市双流区协和幼儿园内，孩子们沉浸在角色扮演的游戏中：“快递员”“外卖员”骑着脚踏车送货，“小交警”坚守岗台指挥交通；绕园一周，“创意区”“角色区”“沙水区”“运动区”错落分散，扎染、木工、泥塑、绘画等体验丰富多彩……开放互动的校园环境中，孩子们体验着不同职业的魅力。“这个园区占地14亩，可提供学位450个。”园长巫小芳说，“像这样的幼儿园，我们辖区内超过10个。”

双流区是成都市净流入人口最多的区，学前教育资源一度吃紧。2020年，双流区和青白江区通过全国县域学前教育普及普惠督导评估国家认定，创建全国首批学前教育普及普惠县。

“以公办幼儿园为例，学前教育普及普惠县的创评标准是公办园在园幼儿占比达到50%，但在2019年，我们这一指标仅为27.47%。”双流区教育局党组成员、副局长黄曦说，“如何用一年的时间迎头赶上，大家都感受到了前所未有的压力。”

以创建为抓手，双流区积极增加公办园的供给。通过新建、改（扩）建、推进幼儿园“民转公”、开展小区配套幼儿园治理等途径增加学位供给，2020年双流区公办园在园幼儿占比提升至50.20%。

双流区的探索，是成都市积极构建普及普惠安全优质的学前教育公共服务体系的体现。2014年起，成都实施公办幼儿园标准化建设提升工程、教育设施建设“三年攻坚”行动、新增公办幼儿园学位工程等，增加优质公办园学位供给，让孩子们“能入园、入好园”，实现幼有优育。

“成都长期致力于推动基本公共教育服务由义务教育阶段向学前教育、高中阶段教育两端延伸。”成都市教育局发展规划处负责同志说，教育部门通过优化布局、集团化办学等多种形式，扩大优质教育资源的供给。

成都市七中育才学校教育集团成立以来，融合了水井坊、汇源、银杏、东湖4个校区，在全市范围内建立起了“优质教育发展共同体”，既充分发挥七中育才学校传统优质教育资源的辐射、引领、示范作用，又彰显各个校区的特色。

名师引领，开展教学帮扶

入夜，李婷梅名师工作室的微信群里，工作室成员咨询请教的信息仍十分频繁。成都市金兴北路小学语文老师张阳发了一条语音消息：“我今天代表武侯区参加市里的教研课比赛，受到一致好评！”

“感谢‘师傅’的帮助，比赛期间不厌其烦地帮我分析教材、打磨课例、修改PPT，让我受益匪浅。”张阳口中的“师傅”，正是四川省特级教师、成都市龙江路小学语文教师李婷梅。

张阳最初加入工作室的目的很简单，“想看看城区优质学校是怎么上语文课的。”后来，在名师指导下，在与工作室成员研讨交流、项目式学习、看课评课的过程中，张阳的教学水平和理论实践能力迅速提升。

在成都，不仅有名师工作室，还有名校（园）长工作室。成都市川化中学今年成功创建四川省一级示范性普通高中，创建过程历时近10年。时任川化中学副校长冯长兵是毛道生名校长工作室成员，他说，“毛校长多次来我们学校开展培训讲座，在学校发展路径、教学策略制定等方面给予指导。”

“我们的职责是充当教育的‘信使’，将‘教育之道’进行转换、解释和传递。”成都市石室中学党委副书记、校长毛道生说，名校（园）长工作室是一个平台，一起推动教育变得更美好。

发挥名师名校长引领带动作用，成都市教育局建立教师共享中心，以此为载体，实施“名校（园）长+成员学校”“名师+成员+学科组”建设，共享先进理念、优秀教法。

“全市1725位名优教师已纳入共享教师中心管理，他们将以考核指标任务为牵引，帮扶薄弱学校、农村学校。”成都市教师共享中心主任陈铁军介绍。

结对领办，推动资源流动

走进成都师范附属小学教育集团邛崃文君分校（以下简称“文君小学”），大气雅致的教学楼，宽阔平整的塑胶跑道，功能完备的演出剧场……高标准打造的校园，给人留下深刻印象。

2020年，邛崃市教育局与锦江区教育局签订领办协议，由成都师范附属小学教育集团牵头领办文君小学。“对于一所城区之外的新学校，怎样才能实现优质学校的快速孵化？”成都师范附属小学教育集团党总支书记、总校长黄敏洁思考，“高起点建设非常重要，学校还需要实现可持续发展。”

建校之初，在教师招聘时，学校选拔当地有意愿、“待成熟”的教师进行培养。输出名优教师组建管理团队，选派新人教师到本部跟岗学习……一所具有“书香韵味、人文温度、创新意识”的高品质学校拔地而起。“领办是更新理念、更高标准的引入，绝不是机械的复制，而是有效的融合。”黄敏洁说。

加快推进教育现代化、建设教育强市，成都打破固有思维，推动全市县（区、市）通过联盟方式深化区域教育合作，进一步缩小区域和城乡差距，鼓励结对发展、互学共享。

2020年，龙泉驿区教育局与成都东部新区教育处签订领办协议，由成都市龙泉驿第七中学校领办成都东部新区养马初级中学（以下简称“养马初中”）。3年过去，养马初中教学质量稳步上升、体艺发展齐头并进，学校口碑变好了，生源出现了回流。

让优质的教育资源“流动”起来，成都还在进行更多尝试——创建学前教育高品质幼儿园，培育义务教育阶段“新优质学校”，实施“公办初中强校工程”、普通高中优质特色发展行动计划；以名优退休教师带动一批乡村学校教师的专业化成长，提升乡村学校的教学质量；推进数字校园建设……“成都市坚持教育优先发展战略，坚持以教育改革创新促进高质量教育体系完善，成都教育在不断向着更高质量和更高水平迈进，教育治理体系与治理能力现代化水平得到显著提升。”中国教育学会副会长、秘书长杨银付说。

《 人民日报 》（ 2023年09月27日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)