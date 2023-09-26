蒋婷婷

思想政治课是落实立德树人根本任务的关键课程，是用党的创新理论培根铸魂、启智润心的主渠道和主阵地，在培养社会主义建设者和接班人中具有不可替代的作用。

面对百年未有之大变局，高校教师要深刻领悟“大思政课”的时代引领价值，探究善用“大思政课”的术和道，才能切实推动高校思政教育与新时代同向同行、同频共振，助力以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

“大思政”应传递“大情怀”

思政课教师是开展“大思政课”的直接主体和专职力量，要构建“大格局”，让信仰坚定的人讲信仰，传递“大情怀”。高校应立足“两个大局”，着眼中华民族伟大复兴生动实践，聚焦党和国家各项事业取得的历史性成就、历史性变革，建设“大思政课”。

对于专业课教学而言，要以广袤中国大地为课堂，以中国式现代化的火热实践为素材，讲好中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，厚植学生的家国情怀，引导学生们把爱国情、强国志转化为报国行，自觉融入中华民族伟大复兴的历史征程。

“大思政”离不开“大社会”

作为崭新的课程形态，“大思政课”打开了思想政治教育的新视域，提出了新时代思政课建设的新命题。善用“大思政课”，需联系社会现实，把“大思政课”与社会大课堂结合起来，做到“大思政”与“大社会”结合，引导学生对经济社会现实进行思考和分析，在现实情境中提升思想认同。

对于高校教师而言，要善于理论联系实际，以生动的社会现实为思政注入强大的生命力。善于运用发生在每个人身边的典型事例，引导学生在时代的变迁中、国家的发展中，去感悟中国特色社会主义制度的优越性，让学生对中国特色社会主义制度产生道路认同、理论认同、制度认同和文化认同，进而升华为道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

“大思政”需要“大先生”

办好思想政治理论课关键在教师。思政课要讲出思想性、理论性，并且具有亲和力、针对性，要把“大思政课”讲得有深度、有力度、有温度，都需要有思政领域的“大先生”。

广大思政课教师要成为“大先生”，在具备过硬的理论功底的同时，要自觉按照“政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正”的要求练好基本功，担起学生成长成才路上引路人的角色；其次，要善于创新教学方法，灵活运用现代技术让思政课活起来，让学生愿意听、喜欢听；再则，要注重启发式教学，“如盐入水”式引导学生思考问题、分析问题，帮助他们破解“成长之困”，扣好人生的第一粒扣子。

（作者系广西中医药大学马克思主义学院讲师）

(责编：李依环、熊旭)