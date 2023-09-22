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荷兰汉服社社长王昱晴——

将中华服章之美带到荷兰

本报记者 杨 宁
2023年09月22日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　汉服是中华民族传统服饰的代表之一，承载着中华文明悠久的历史底蕴。在荷兰，王昱晴创办汉服社，以中华服章为窗口，努力让海外民众感受中华文化的独特魅力。

　　爱上汉服

　　王昱晴自幼学习国画和中国舞。在荷兰上大学期间，一次回国拍摄，她接触到了汉服。“我立刻爱上了这种精美又舒适的中华服饰。尽管行李箱空间有限，我还是带了好几套汉服返校。”她说。

　　或华美绚丽，或清秀端庄，彰显中华文化之美的汉服不仅让王昱晴爱不释手，也吸引了其他旅荷侨胞。“当我把闲置的汉服发到侨胞交流群时，一向安静的群热闹了起来，不少人说自己也喜欢汉服，我们便组建了汉服交流群。”王昱晴说。

　　线上交流、集体穿汉服出行……越来越多“汉服迷”加入交流群，群成员从最初的6名增加到100多名。2017年，荷兰汉服社正式成立。王昱晴与社员一起，注册各种新媒体账号，并与国内外多个汉服社联动，希望能吸引更多人关注汉服。

　　“汉服是我们的名片，让荷兰汉服社这个大家庭的所有成员紧紧团结在一起。”王昱晴说。

　　增强信心

　　荷兰汉服社成立后，积极参与各种文化活动。古色古香的汉服、博大精深的中华文化，吸引了很多人注意。

　　王昱晴介绍：“当地很多年轻人被汉服的别致设计所吸引，中老年人则多对汉服的历史背景和制作工艺更感兴趣。”

　　2019年，汉服社举办中国新年游园会，游览者络绎不绝，汉服摊位供不应求。“汉服很快就被一抢而空，就连试穿的样品也被买走了。”王昱晴说。

　　“我们不仅要展示汉服之美，更要展示汉服背后的中华文化。”王昱晴表示，“为了让荷兰民众更好地了解中国历史，我们梳理出中西方历史对应的时间节点，并将汉服与荷兰传统洛可可服饰以及和服、韩服等相比较，让公众加深印象。”

　　“最近，我有一次穿汉服外出，有人问我是不是日本人，他的同伴马上纠正说，是中国人，穿的是汉服。”王昱晴说，如今，有些文化活动中，开始出现身着汉服的西方面孔，这增强了自己传播中华文化的热情。

　　传播文化

　　一个计划到荷兰攻读博士学位的中国女孩让王昱晴印象深刻：“她的研究对象是海外汉服爱好者群体，我们为她提供了相关资料。在海外，汉服是小众文化。说实话，当时我担心她的研究会难以进行。”

　　一年后，这名女孩成功申请到读博资格，这让王昱晴更加坚定了在海外传播中华文化的信心。

　　汉服社的发展得到了荷兰政府人员和企业家等各界人士帮助。“我十分感激，也希望为中荷两国文化交流尽一份力。”王昱晴说。

　　如今，王昱晴将文化传播作为事业，在荷兰创办了自己的文化产业公司，传播茶、民族服饰、古典乐器等中国传统文化和品牌，也帮助荷兰艺术家的作品出海。

　　王昱晴与荷兰试茶师合作，邀请他们品鉴中国茶，然后通过他们传播中国茶文化。“我们举办的一次艺术展中，一位荷兰艺术家用行为艺术完成了一场中华茶道表演。新颖的呈现方式收获了很多好评。”王昱晴说，“我将继续探索，努力做中荷两国文化交流的使者。”

(责编：李昉、孙竞)

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