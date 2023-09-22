杨 宁 江 悦

二〇二三年一月，陈梅芳（二列右二俯身执笔者）在书法工作坊中指导学生书法。

受访者供图

中国书画源远流长、博大精深，是中华艺术殿堂中的瑰宝之一。在海外，华侨华人的中国书画教学让越来越多人开始感受到中华书画文化的韵味。

海外怀源

2023年春节，在韩国首尔外国人学校，书画老师杨玉贤指导学生在红色宣纸上写下对联与“福”字，让学生们在节日氛围和汉字书写中，领略中华文化的独特魅力。

杨玉贤自5岁起学习书画，与书画相伴已有20余年。他说：“画画、练字是我生活的一部分。到韩国后，有的朋友开始跟我学习书画。”因为想跟着他学习书画的人越来越多，杨玉贤索性将爱好发展为事业，开办了面向华侨华人的书画兴趣班。

华裔孩子是兴趣班的主要成员。“落其实者思其树，饮其流者怀其源。”杨玉贤说，“我坚持用中文授课，希望在华裔孩子心中播撒中华文化的种子。”

学生的学习热情和进步让杨玉贤由衷高兴：“在海外传承中华文化，是一件无比幸福的事情。”

从笔尖到心间，幽幽墨香凝聚着海外华侨华人的乡情。杨玉贤说：“首尔大学的一名中国留学生是书画班的全勤学生。无论多忙，她都坚持学习书画。她对我说，学习书画让她感受到强烈的归属感，是她思乡时的情感寄托。”

每逢春节，杨玉贤总将身边的华侨华人聚集在一起写春联。“大家将手写的春联贴于各自家门。这成为当地华侨华人的专属符号。大家相互拜年，邻里像家人一样亲切。”他说。

书画教学之余，杨玉贤积极参加各类书画展。近期，他的书画作品入选韩中文化交流年暨韩中建交30周年交流展。

他表示：“我会在传播书画文化的过程中不断反思和进步，努力将特点鲜明的中国书画文化传扬海外。”

教学相长

2013年中秋节，澳大利亚墨尔本皇家理工大学的阶梯教室里，一堂精彩的中国书画课正在进行，学生们聚精会神。

书画课的讲师朱毅文是上海市美术家协会海墨画社会员。到墨尔本后，他受上海书法家协会委托，进行书画调研，参加了不少文化交流活动。

“第一次在墨尔本讲授书画知识后，不少书画爱好者找到我，表达了学习意愿。于是，我便开始了书画教学。”朱毅文回忆。

初到墨尔本，语言成为朱毅文书画教学的首要障碍：“每次讲课都需要专业人士在场翻译，这降低了教学效率，也减少了课堂趣味性。”

教学相长，朱毅文逐渐克服了交流困难。一次，他受邀前往朋友开办的“老舍茶馆”教授中国书画课，一名墨尔本学生的热情让他印象深刻。师从朱毅文两年，这名学生学会了4种书法字体，还掌握了简单的汉语。朱毅文也在授课过程中提高了英文水平。

在王羲之的《兰亭序》里思考中国古人对生命本质的追问、在颜真卿的《祭侄文稿》中感受作者的爱国情怀……朱毅文重视探究艺术作品背后的故事，让当地学生在欣赏笔墨线条之美的同时真正爱上书画文化。

朱毅文说：“我的学生不仅会从美术语言角度理解中国书画，还会试着从中国文化的角度出发，理解书画内涵。我相信，我的教学是有意义的。”

在海外进行中国书画授课，材料获取不易是难题之一。朱毅文说：“我正努力与更多机构合作，开拓获取书画材料的途径，也尝试结合西方油画，让更多人接受和喜爱中国书画。”

教学之余，朱毅文还举办个人作品展览，积极参加书画义拍、义卖等活动。他经常将活动收益捐赠给当地慈善基金会，为公益事业尽一份力。

创新教学

在英国伦敦，一家中式风格的店铺里墨香四溢。这是陈梅芳创办的书法工作坊，名为翰墨缘书社。每个月总有一些日子，一批书法爱好者齐聚于此，在陈梅芳的指引下研墨挥毫。

2011年，陈梅芳从香港中文大学取得书法专业文凭后，赴英留学。在一次写春联的活动中，她发现，英国的书法爱好者颇多，便萌发了筹建书法工作坊的想法。2020年，她将这一想法落地。

工作坊的学生大多是英国人，缺乏汉字书写基础。陈梅芳循序渐进，从最基本的横竖撇捺教起。等学生掌握基础汉字后，再书写简短句子，提高书写流畅度。“我会组织学生欣赏、临摹书法大师的作品，鼓励学生从中汲取养分。很多学生现在字都写得不错，还有了一定的中文水平。我很有成就感。”她说。

在陈梅芳看来，书法可以静心养性。在教学中，她讲述汉字、诗词典故，让学生感悟中华文化的博大精深。“运用笔墨时，一呼一吸都在让我们平静下来，与文字产生思想碰撞。我希望将这种奇妙的精神体验带给学生。”

有一次参加一场朋友的婚礼，她用别出心裁的书法工艺品为新人送上祝福。她说：“我在玻璃杯上用书法字体雕刻出‘囍’字，‘囍’字中间用英文书法字体雕刻出新人的姓名首字母。”中英文书法的结合，也启发了她的书法创作和教学。

“也许书法可以与更多物品结合。”陈梅芳带领学生在灯笼、扇子等中国传统工艺品上写书法。“书法工艺品便于收藏，学生也觉得趣味十足。”

“新颖的书法载体固然有趣，传统的笔墨纸砚才是书法艺术的灵魂。”陈梅芳说，“如今，我正在筹建规模更大的书法工作室，争取与更多艺术机构合作，解决书法材料与场地稀缺的难题，努力拓宽传播书法的途径。”

(责编：李昉、孙竞)