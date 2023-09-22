上海发布境外职业资格证书认可清单
2023年09月22日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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第三届“海聚英才”全球创新创业峰会20日在上海举行，发布《上海市境外职业资格证书认可清单》等重大人才政策，旨在探索国际职业资格与国内职称评价衔接机制，推进制度型开放，助力上海吸引集聚国内外高层次专业人才。
清单由上海市人力资源和社会保障局会同相关行业主管部门共同研究制定，分为A、B、C三类。
依据产业匹配度、证书的知名度和国际化程度等标准，遴选48项境外职业资格证书形成A类清单，涵盖金融管理、新一代信息技术、生物医药、高端制造、建筑工程等重点领域。对于持证人员给予人才引进、工作许可、人才安居等配套保障政策。
依据人才急需紧缺程度和较高专业技术水平等标准，遴选15项证书形成B类急需紧缺清单，赋予更完善的便利保障措施。
依据证书能查验、评价标准可比照、专业人才有需求等标准，遴选22项证书形成C类清单，持证人员可比照认定国内职称。
据介绍，上海将根据重点行业领域发展和专业人才需求实际，动态调整证书目录，加快建设高水平人才高地。（记者郭敬丹）
(责编：李昉、孙竞)
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