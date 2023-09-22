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“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲

2023年09月22日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为9月21日，在北京航空航天大学，学生收看“天宫课堂”第四课。
　　新华社记者 鞠焕宗摄

　　本报北京9月21日电  （记者刘诗瑶）9月21日15时48分，“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲，“太空教师”景海鹏、朱杨柱、桂海潮为广大青少年带来一场精彩的太空科普课，这是中国航天员首次在梦天实验舱内进行授课。

　　在约48分钟的授课中，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮生动展示介绍了空间站梦天实验舱工作生活场景，演示了球形火焰实验、奇妙“乒乓球”实验、动量守恒实验以及又见陀螺实验，并生动讲解了实验背后的科学原理。    授课期间，来自各地的同学们踊跃提问，3位“太空教师”耐心解答，天地互动，气氛热烈。“这场天地互动让我非常震撼，也让我对科学知识和太空探索产生了很大兴趣。”华东师范大学宁波艺术实验学校708班学生潘蔚然说。安徽省桐城中学高二“钱学森班”学生姚瑶说：“航天事业进步是一代代航天人敢于创新、艰苦奋斗的结果。我们要树立科学报国的志向，努力成才。”

　　本次授课活动分别在北京、内蒙古阿拉善盟、陕西延安、安徽桐城及浙江宁波设置5个地面课堂，约2800名学生代表参加了现场活动。

　　授课活动由中国载人航天工程办公室联合教育部、科技部、中国科协、中央广播电视总台共同主办，载人航天工程相关参研参试单位提供支持。

(责编：李昉、孙竞)

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