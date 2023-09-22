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增强文化自信 筑牢国家认同

程 龙
2023年09月22日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，由澳门特区政府教育及青年发展局、广东省博物馆主办的展览“国情乡情——岭南文化与澳门”，在澳门青少年爱国爱澳教育基地开幕。展览从方言、建筑、传统手工艺、文学艺术、饮食、功夫、节庆等方面，深入浅出展示岭南文化的魅力，向青少年讲述澳门与岭南文化的关系，介绍澳门与祖国内地的命运始终紧密相连。

　　粤语、潮汕话、客家方言，乡音各异；粤剧、武术、醒狮，独具特色；粤式早茶、广府菜、客家菜，各有风味……这些澳门青少年熟悉的元素，展现粤港澳三地同根同源、同声同气的深厚渊源，彰显出粤港澳大湾区独特的文化魅力。岭南文化基因是粤港澳共同的历史文化基础，也让三地民众人缘相亲、民俗相近。通过可感可触的岭南文化，澳门青少年领略中华文化的博大精深，不断增强文化自信。

　　爱国爱澳是澳门社会的核心价值。每天清晨，澳门金莲花广场都会举行庄严的升旗仪式。近年来，澳门基本法纪念馆、澳门家国情怀馆、澳门青少年爱国爱澳教育基地等陆续启用，进一步丰富了澳门青少年对国家历史文化的多元学习体验，加深了其对中华优秀传统文化、宪法与澳门基本法的认识，进而增进了他们对国家民族的认同感和向心力。

　　澳门青年是澳门的希望和未来，也是建设国家的新鲜血液。厚植家国情怀，接续传承爱国爱澳精神，相信澳门青少年一定能成长为有理想、有本领、有担当，立足澳门、心系祖国、放眼世界的新一代年轻人。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月22日 14 版）

(责编：李昉、孙竞)

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