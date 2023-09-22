本报记者 冯学知

现场学生踊跃发言，特区政府相关负责人耐心解答……9月6日，香港特区政府教育局九龙塘教育服务中心内，以“提升青年向上流动”为主题的2023年施政报告咨询会举行。香港特区政府政务司司长陈国基、教育局局长蔡若莲等相关负责人与约240名大学生面对面，学生们就教育、青年发展等议题发表意见建议，持续近两个小时的对话气氛热烈。

青年兴，则香港兴；青年发展，则香港发展；青年有未来，则香港有未来。一年多来，香港特区政府陆续推出多项举措，首次发布《青年发展蓝图》，社会各界也广泛参与其中，共同致力于帮助广大青年解决学业、就业、创业、置业面临的实际困难，为他们成长成才创造更多机会。

“青年宿舍计划”——

居住环境更加舒心

“《青年发展蓝图》提出的160多项措施中，已完成约30项，其余大部分正按进度推展。”香港特区政府民政及青年事务局局长麦美娟介绍，其中“青年宿舍计划”已取得令人鼓舞的进展。

3月27日，香港铜锣湾摩利臣山道，一家酒店经过装修，挂上了印有“香港青年联会青年宿舍项目”的新招牌。这是香港首个由酒店改建的青年宿舍项目，由香港青年联会、纪惠集团合作运营，可为香港18岁至30岁的在职青年提供194个宿位。

走进青年宿舍，阳光透过大落地窗洒在地板上，独立卫浴干净整洁。在公共区域，共享厨房宽敞明亮，健身房、休息室等设施齐全。青年宿舍位于繁华地段，租金却仅为市价的六成，一经启用就吸引了很多年轻人。

“我们收到了非常多的入住申请。入住青年除了要符合年龄、收入等条件，每年还需参加至少200小时的义工服务，服务如果达到一定积分，还能给予更多优惠。”香港青年联会主席杨政龙介绍，青年宿舍还会举办很多活动，包括职业生涯规划、升职、增收、开拓视野等方面的内容，都可以帮到青年人。

作为首批住客，在铜锣湾工作的发型助理何先生感到惊喜。“我以前和家人一起挤在慈云山附近的公屋，每天上班要花一个小时，现在只需步行5分钟。通勤时间节省下来，我还可以练习手艺。”何先生说。

香港住房供应紧张，刚踏入社会的青年很难拥有独立居住空间。香港特区政府统计处2011年以来的3次统计显示，25岁以下青年逾九成与父母同住，25岁至39岁青年与父母同住比例持续上升，2021年达到52.7%。

为缓解初入社会青年的居住难题，《青年发展蓝图》提出，在原有的“青年宿舍计划”基础上，将资助范围从非政府机构兴建青年宿舍扩展至非政府机构租用合适酒店及旅馆作青年宿舍。

麦美娟介绍，自今年初推出“将酒店和旅馆转作青年宿舍用途的资助计划”以来，有不少酒店旅馆积极响应，提供整栋或部分房间参与计划，迄今已有3个项目获批，共能提供约480个宿位。此外，由特区政府全额资助的新建造青年宿舍项目中，已有两处落成启用，另有一处启动建造，共能提供约1800个宿位。

“社会上有很多愿意帮助青年的有心人，大家一起合作，有信心在5年内提供3000个青年宿舍宿位，让更多青年受惠。”麦美娟说。

“友师”结对帮扶——

向上流动机会更多

“香港青年政策正越来越好，我能感受到社会各界对基层青年的重视。”香港浸会大学传理学院大四学生梁绮玟说。她曾多次参加《青年发展蓝图》宣讲会等活动，在2023年施政报告咨询会上，她关注青年参与公共事务、青年多元发展等议题。

“我是在政府资助和社会帮助下成长起来的，深知基层青年成长中可能面临的困难，希望有更多面向基层青年的具体措施出台，让青年有更多向上流动的机会。”梁绮玟说。

帮助青年向上流动，是香港青年工作的重点之一。2022年10月，特区政府推出旨在帮扶困难家庭学生的“共创明‘Teen’”计划，通过动员商界和社会力量，为约2700名弱势社群家庭初中生搭配义务“友师”，为他们提供发展规划指导和财政支持，帮助他们开阔眼界，树立正确的人生观，设定未来的发展目标。

今年5月，陈国基带领部分参与计划的学员和“友师”来到航空公司，一同冲上云霄，体验“空中之旅”。“再次与同学们见面，我发现部分同学说话比以前多，还有人主动索要名片，很开心见到大家的转变。”陈国基感慨道，因为要求“友师”花费的时间精力多，最初曾担心有人不愿担任，结果发现，申请成为“友师”的比学员还多，“说明香港有很多有爱心的人士和企业，这对我是很大的鼓舞”。

去年10月，在中国建筑工程（香港）有限公司的支持下，公司副工程经理谢恩恩与另外33名同事一起成为“共创明‘Teen’”计划的“友师”。与谢恩恩结对子的，是当时读初三的女生余同学。

余同学来自劏房家庭，是家中独女。第一次见面时的场景，让谢恩恩记忆犹新。“孩子妈妈很高兴能有一位大姐姐陪伴女儿成长，她希望我多带孩子增长见识，并指导她选科。余同学成绩优异，但家长忙于工作，很少有机会带她外出，孩子提出的第一个心愿是想到中环看看。”谢恩恩说。

这一年，特区政府和有关企业为参加计划的学员组织了丰富的参访和体验活动，谢恩恩也多次带余同学外出参观。“初三学生要在约20个科目中选修2至3科，容易陷入迷茫。多参加社会活动、体验不同职业，可以帮助孩子们发现自己的兴趣和长处，从而思考未来发展方向。”谢恩恩说。

帮助学员进行职业规划和选科，是“友师”们的重要任务。经过近一学年的探索和思考，综合考虑能力、兴趣、就业等因素后，余同学在谢恩恩指导下选修了偏理科目，如今她已开始高中阶段的学习。

“计划第二期，将会把参与范围扩大至公屋学生。”陈国基表示，政府会起带头作用，促进全社会的共同努力和参与，帮助困难家庭的初中学生提升能力信心，培养积极思维和正向价值观。

追梦奋斗大湾区——

用青春书写精彩人生

“我明年本科毕业，还在为就业迷茫。”梁绮玟说，“我学的设计类专业在香港就业岗位不多，有的同学不得不放弃专业所学。”

香港产业结构相对单一，一定程度上限制了青年就业选择。2021年，香港特区政府试行“大湾区青年就业计划”，今年3月宣布将计划恒常化，以鼓励在香港及大湾区内地城市均有业务的企业聘请香港的大学毕业生，派驻他们到大湾区内地城市工作。截至8月底，共有220家企业在计划下提供了2069个岗位。

“企业为香港青年提供了类型多样的就业机会，包括传统的金融、地产，以及新兴行业如科技等。”香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡表示，参与计划的青年到大湾区内地城市工作，可帮助他们更深入地了解内地，开阔眼界、提升能力，“只要香港青年有意愿到大湾区内地城市闯一闯，见见世面，就能感受到大湾区的生机和活力”。

2021年6月，24岁的香港青年蔡嘉麟通过“大湾区青年就业计划”入职一家位于深圳的大型互联网企业。经过两年多历练，他已从新人成长为可独当一面的大湾区公共事务部高级经理。“‘大湾区青年就业计划’给了香港青年更好融入国家发展大局的机会。相信会吸引和凝聚更多香港青年在粤港澳大湾区发光发热。”他说。

“鼓励更多香港青年把握机遇，勇敢追梦。”香港特区行政长官李家超表示，特区政府会继续通过“粤港澳大湾区青年创业资助计划”“粤港澳大湾区创新创业基地体验资助计划”等，积极推动香港青年到大湾区内地城市发展。他透露，特区政府计划在大湾区内地城市设立推广办事处，更好地为在当地发展的香港青年提供帮助。

“特区政府将通过不同安排，创造机会让青年展现潜能、提升自我，增强青年的民族自豪感和对国家的归属感，成长为能肩负起贡献祖国、建设香港重任的人才。”李家超说。

《 人民日报 》（ 2023年09月22日 14 版）

(责编：李昉、孙竞)