崔 妍

认真倾听孩子的声音，深入了解孩子的精神世界，创作出更多丰富而适口的精神食粮，才能更好润泽幼小的心灵、启迪他们的智慧

不久前，“我与地坛”北京书市在地坛公园举办。这场阔别10年之后归来的爱书人盛会，也吸引了不少小书迷。在儿童阅读展销区，不少孩子捧着书一站就是十几分钟，看得入迷。从书市上淘书，到图书馆里借阅，越来越多孩子沉浸书香、感受阅读之乐，成为一道亮丽风景。

人们常说，书籍是给孩子最好的礼物。于孩子而言，好的童书，或能开启天马行空的想象世界，或能揭示浩瀚宇宙的无穷奥秘，或能把历史故事与深刻哲理娓娓道来。书页翻动间，与文字对话时，一个辽阔的精神世界就此铺展。为儿童创作书籍，宛若点灯，为孩子燃亮智慧之光；又宛若种树，在心中播下希望之种。从这个意义上说，让更多好书与儿童相遇，将更多优质图书送至青少年身边，就是在守护和拓宽他们的成长之路。

儿童读物创作，尤须有读者意识。深入把握儿童的心理需求、认知能力和审美趣味，坚持从孩子的视角看世界，才能创作出符合教育规律、受到读者欢迎的优秀作品。比如，广受好评的第六版《十万个为什么》，当年出版社走访40多所中小学校，发放1万多份问卷，收到3万多份回答，不少问卷是老师和孩子们自发复印的。图书中收纳的4000余个“为什么”，部分就选自征集来的问题。这部图书改变了以往每个“为什么”只有一个答案的形式，将科学界的不同说法同时展现。比如，恐龙为何灭绝？除了耳熟能详的小行星撞地球之说，还会告诉孩子们火山喷发、气温降低等观点，以此来激发孩子们对世界的探究兴趣。认真倾听孩子的声音，深入了解孩子的精神世界，创作出更多丰富而适口的精神食粮，才能更好润泽幼小的心灵、启迪他们的智慧。

近年来，从聚焦时代新风开展主题创作，到对优秀传统文化进行创新表达，一大批贴近儿童成长环境、蓄积了时代养分、浸润着中华文化、体现着中国精神的儿童读物涌现出来，满足了孩子们多样化的阅读期待。比如，《北斗牵着我的手》以小说的形式，给孩子讲述北斗卫星导航系统这一重大科技成就，同时启发小读者自觉关注身边的科技；“山海经童话”系列为孩子建构中国古典神话的“大宇宙”。把多姿多彩的现实生活，把传统文化中的美和力量，化作一个个故事和人物形象，让它们走进少年儿童的心中，有助于帮助孩子们更好认识时代、拓宽视野、提升素养，也能推动中华优秀传统文化与伟大民族精神的代代传承。

与此同时，还要想更多办法把好书送到孩子们身边。如今，在偏远山乡，一辆辆流动图书车穿梭在田间地头、乡村校园；在城市书店，一个个“青少年学生阅读空间”带来丰富多样的阅读体验；各类有声读物和音频平台快速发展，让阅读成为轻松、愉快的“故事时间”……更加多样的阅读渠道，让越来越多孩子发现阅读、爱上阅读。不断丰富阅读资源供给，打通并创新书籍走向儿童的路径，更多与书本的奇妙邂逅将在广袤大地上演，也必将为孩子们的心灵成长提供更多能量。

“幼而学者，如日出之光”，阅读对于儿童成长的意义不言而喻。从创作、出版、阅读推广等多方面努力，让孩子们有书读、读好书，爱读书、善读书，他们就能在书香中看到更大的世界，拥抱更广阔的天地。

《 人民日报 》（ 2023年09月22日 05 版）

(责编：李昉、孙竞)