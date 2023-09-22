周珊珊

学生里，有的选择“当一名备受学生喜爱、知识渊博的数学老师”，有的表示“今后要用所学为强国建设贡献力量”，还有的立志从事数学研究或教育……从教30年，浙江省杭州第二中学校长蔡小雄始终笃信“比成绩更重要的是成长，比上课更重要的是育人”，和同事一起帮助学生寻找人生方向。通过这位2023年全国教书育人楷模的教学实践，人们看到了教师在推动学生多元发展方面的作用。

教师是教育的第一资源，是建设高质量教育体系、实施高质量教育的根本力量。前不久，习近平总书记致信全国优秀教师代表，深刻阐释中国特有的教育家精神，其中一个重要方面就是“启智润心、因材施教的育人智慧”。好老师传道授业解惑，是心灵成长的引路人。新时代新征程，广大教师应不断涵养育人智慧，更新教育理念，丰富教育实践，真正让每个学生都有人生出彩的机会。

教育，蕴含着无穷力量。习近平总书记同北京师范大学师生代表座谈时深情地说：“教过我的老师很多，至今我都能记得他们的样子，他们教给我知识、教给我做人的道理，让我受益无穷。”做一名好老师，不仅要教书，更要育人，不仅要启智，更要润心。让学生在学习知识、启迪智慧的同时，也塑造高尚的灵魂和健全的人格，培养适应终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力，这样的教育，才能更好促进人的全面发展。

适合的教育才是最好的教育。每个学生的禀赋、潜质、特长不同。用心发现学生的长处，探索多样化办学，注重因材施教，能够帮助孩子们拓宽成长成才的道路。乡村教师支月英几十年如一日，用“一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云”，不仅让孩子们学习知识，更让他们树立起走出大山、远离贫困的信念。清华大学附属小学党总支书记、校长窦桂梅多年保持“一日蹲班”的教学习惯，还带动年轻教师一起参与，俯身面对学生的个体差异。面向学生、因材施教，注重学用相长、知行合一，就能以充满智慧的育人实践落实素质教育理念。

强教必先强师。作为打造中华民族“梦之队”的筑梦人，提升育人本领、积累育人智慧是必修课。当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈，对教师队伍提出了新的更高要求。准确识变，与时俱进，拓宽教育视野，把握教育规律；科学应变，适应好“互联网+”、人工智能等技术所带来的教育转型，善用技术提高教学质效；主动求变，从知识的传授者转变为学生学习的合作者、引导者……教师更好适应变化，让启智润心、因材施教的育人智慧抵达更高境界，才能用实绩不断推动教育高质量发展。

“一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。”广大教师心怀“国之大者”，见贤思齐、拼搏奋斗，大力弘扬教育家精神，必能为加快建设教育强国贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2023年09月22日 04 版）

(责编：李昉、孙竞)