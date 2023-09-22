原标题：星空播种青少年科技梦想

“天宫课堂”第四课开讲了！9月21日下午，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮为全国青少年带来一场精彩的太空科普授课。

此次“天宫课堂”首次在神舟飞船的发射地——内蒙古额济纳旗设立地面课堂。在天地互动环节中，额济纳旗中学高三学生梁欣悦获得了向航天员提问的机会。“本次‘天宫课堂’地面课堂在我的家乡设点，我对此感到十分骄傲与自豪。这堂天地联动的精彩授课让我感受到了宇宙的奥秘，希望将来也能为祖国的航天事业贡献自己的力量。”梁欣悦告诉科技日报记者。

在地面课堂，学生们饶有兴致地看着3位“太空教师”做各种有趣的实验，听他们讲解其中的原理，并纷纷拿出笔记本仔细记录，还不时报以热烈掌声。

“这堂课让我收获很大，不仅开阔了眼界，也学习了科学文化知识，激发了探索未知的热情，感受到科技的力量和祖国的强大。”内蒙古师范大学附属阿拉善中学学生唐宇豪表示。

额济纳旗中学物理教师冯永林认为：“这次天宫授课既是一堂生动的实验课，更是一堂播种课，意义非凡，不仅为孩子们播下了探索科学的种子，也将激发孩子们对科学的热爱，增强孩子们的民族自豪感，让我国科研事业后继有人。”

“我对太空的一切都很好奇，希望自己以后长大能上太空，探索宇宙的奥秘。”内蒙古阿拉善左旗第二实验小学四年级学生李苏在采访中表示。

在陕西延安科技馆的地面课堂上，来自延安大学、延安中学等6所学校的105名学生，现场收看授课并向航天员提问，与“天宫”直接对话。

“每一个实验都引人入胜，让我体会到了太空的独特奥秘，更让我感受到了祖国网络信息技术的强大和航空航天事业的蓬勃发展。”延安市新区第二中学九年级学生孙珂祺说。

“天宫课堂”让延安大学物理与电子信息学院学生王思悦对空间科学的研究与应用有了进一步的认识。“‘天宫课堂’拉近了我们与太空之间的距离，也让我深感中国航天事业的飞速发展。”她说，作为延安大学的学生，当努力学习文化课知识，争做璀璨星空中的绚丽之光。

在交流互动环节，来自延安新区第一中学的八年级学生申艺轩，幸运地向航天员提问。他告诉记者：“在‘天宫课堂’中，天地之间虽相隔万里，却仿佛就在一个教室里上课，这都得益于我们国家科技力量的强大。”

“‘球形火焰’‘奇妙的乒乓球’‘又见陀螺’等几个有趣的小实验不仅让我们见识到太空微重力下平常难以见到的奇妙现象，授课老师的讲解，也让同学们对这些现象背后的科学原理理解更加透彻、印象更加深刻。”授课活动结束后，陕西省航天育种工程技术研究中心主任郭锐对记者表示，科学知识需要一代代人前赴后继地探索，广大青少年是祖国的未来，只有不断提高青少年的科学素养，中华民族的科技事业才有不竭的发展动力。

安徽桐城中学是此次全国5个地面课堂之一，该校88名高二年级学生代表现场观看了“天空课堂”。今年15岁的高二（2）班学生姚瑶获得了一个向“太空老师”提问的机会。她表示，老师们在太空舱内的科学实验激发了自己探秘太空的兴趣，她将不断提升自身的科学素养，希望未来也能成为一名“航天人”。

“这是孩子们想象中的未来太空家园，里面有大大小小的星球、各式各样的飞机，还有探索星空的宇航员。”在“天空课堂”第四课浙江宁波分会场，华东师范大学宁波艺术实验学校教师余应勇指着教室内的太空作品向记者介绍，秉持环保理念，学生们制作作品的原材料都是使用过的废旧纸张、废塑料，甚至是废弃的电脑元器件。

“像这样有专门的‘太空老师’给学生授课并答疑解惑的机会是难能可贵的。”华东师范大学宁波艺术实验学校校长杜斌表示，为了让学生们对太空有更深刻的了解，同时也为了让“天空课堂”的效果事半功倍，在开课之前，学校老师带领学生们用写、画、说、演等不同形式，跨学科、多载体营造“天宫课堂”校园氛围。

“惊呆了，没想到在太空中，一天居然能看到16回日出和日落。”华东师范大学宁波艺术实验学校初一学生冯语茜在天地互动环节结束后告诉记者，她对“羿射九日”神话故事印象颇深，好奇太阳在太空中与地面上又有何不同，希望有朝一日她也能上太空看看。

杜斌说，“天宫课堂”进一步激发了同学们探求科学规律、探索宇宙奥秘的热情，未来希望同学们以高度的国家自信和民族自豪感仰望星空，以宏阔的科学视野和文化眼光去探索未知，为我国航天事业的发展贡献一份力量。（记者 史俊斌 吴长锋 张景阳 江 耘 郑 莉）

(责编：李昉、孙竞)