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中国人民大学党校正式组建 党委书记张东刚开班首讲

2023年09月21日15:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月21日电 20日下午，中国人民大学党校（行政学校、社会主义学校）2023-2024学年秋季学期系列培训班开班式举行。中国人民大学党委书记张东刚出席并以“砥砺政治品格、锤炼过硬本领、不负时代使命，为强国建设、民族复兴伟业贡献人大力量”为主题作开班讲话。学员代表、辅导员及部分学生骨干共约1300人分别在主会场和视频分会场参加培训。

张东刚指出，9月14日，中国人民大学党校（行政学校、社会主义学校）正式组建，这是统筹推进全校“走新路”总体布局的重要之举，是深化干部教育培训工作的创新之举。在新的组织框架下，学校党校（行政学校、社会主义学校）将以“强化党的领导、赓续红色血脉、坚持守正创新”为总体原则，不断完善工作体系和工作机制，准确把握新时代新征程学校党员、干部教育培训的职责使命，系统重塑整体布局，不断优化运行质态，实现培训范围更广、培训体系更健全、培训内容更有针对性，努力成为学校党员干部教育培训的主渠道、统一战线人才教育培养的主阵地、开展理论宣传研究阐释的重要阵地、干部教育学科建设的重要支撑和实践平台。

开班式上，张东刚对此次参加培训的各类学员群体提出要求：中层干部要提升履职能力，当好“施工队长”；基层党组织书记要强化政治意识、履行政治责任，当好“排头兵”“领头雁”；基层管理干部要增强业务能力，做好“业务尖兵”；党员发展对象要坚定理想信念，争取早日成为先锋分子；党外人士要筑牢思想防线，充分发挥桥梁纽带作用，为推动学校事业高质量发展贡献力量。

张东刚特别强调，“党办的大学让党放心、人民的大学不负人民”，这是党中央对于人民大学的肯定和鞭策，更是人民大学理应扛起的使命和责任。希望学员以本次学习培训为契机，坚持党的领导，传承红色基因，扎根中国大地，落实立德树人根本任务，以鲜红的基因血脉为精神支撑、以过硬的能力素质为尖刀利刃、以不懈的奋斗拼搏为动力源泉，成为走好中国特色、世界一流大学新路上的“排头兵”，为强国建设、民族复兴伟业作出应有贡献。

(责编：李昉、熊旭)

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