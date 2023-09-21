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2023高校“开学第一课”系列报道——

华北电力大学校长杨勇平寄语新生：勇作胸怀天下的担当者

2023年09月21日11:29 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月21日电 日前，华北电力大学分别在保定校区、北京校部举行2023级新生开学典礼，校长杨勇平以“勇做胸怀天下的担当者”为主题，向广大新生提出四点期望。

杨勇平说，勇做胸怀天下的担当者，一是要心怀国之大者，在知时明势中肩负时代之责；二是要筑牢学业根基，在知行合一中练就过硬本领；三是要坚持创新为要，在探索创造中力攀科技高峰；四是要涵养品德修为，在向上向善中拓展人生格局。

杨勇平强调，同学们身逢盛世，责任在肩，于人生定向之时，当立下青衿之志，让青春华章写在祖国大地上，把青春梦想绘入时代星河里。希望同学们肩负时代之责，练就过硬本领，力攀科技高峰，拓展人生格局，让蓬勃青春与时代家国同频共振，将个人奋斗小目标融入国家发展的大蓝图，在强国建设、民族复兴的火热实践中绽放青春绚丽之花。（孙竞、实习生荆政嵛）

杨勇平校长在华北电力大学2023级本科生开学典礼上讲话。校方供图

杨勇平校长在华北电力大学2023级本科生开学典礼上讲话。校方供图

以下为杨勇平校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

今天，我们在这里隆重举行2023级新生开学典礼，共同见证6389名本科生、4575名硕士研究生和451名博士研究生正式成为华电新主人。首先，请允许我代表周坚书记、代表全校师生员工，对各位新同学的到来表示热烈的欢迎！向辛勤培育你们的家长、老师和关心支持你们的社会各界朋友致以衷心的感谢！

同学们，在你们当中大约三分之二本科生是05后，北京校部年纪最小的只有13岁,保定校区年纪最小的只有15岁，大部分研究生都是00后，是名副其实的新一代。同学们不仅学习成绩优异，而且多才多艺，全面发展，是同龄人中的佼佼者。在你们当中，有全国创新作文大赛、英语能力大赛、机器人大赛、绘画书法作品比赛的一等奖获得者，有服务保障冬奥会、国庆阅兵的志愿者，还有省级学生联合会的负责人……看到如此优秀的你们，我由衷的感到高兴！

同时，你们也是有着特殊学习经历的一届新生。在过去的求学岁月里，大家经受住了疫情和升学的双重“大考”，以优异成绩迈上了更加广阔的成长舞台。在此，我要为你们在疫情期间付出的艰苦努力、克服的重重困难、收获的别样成长由衷点赞！特别感谢你们将最美好的青春年华交付给了华电，在未来求学深造的道路上，相信大家一定会以新“华电人”特有的朝气和睿智彰显各自的优秀和自信，成为校园中一道靓丽的风景线，让巍巍学府因你们的加盟而越发充满活力、更加熠熠生辉！

大学是梦想启航的地方，是成长进步的阶梯。你们所选择的华电，作为高等教育国家队之列的“双一流”建设大学，建校65年来，为经济社会发展特别是能源电力行业的发展进步做出了重要贡献。当前学校正以服务“双碳”战略为己任，以高质量内涵式发展为主题，向着特色鲜明高水平研究型大学建设目标加速前行。面向新时代，学校有责任、有能力、有信心用知识和智慧照亮大家的前程，助力你们插上腾飞的翅膀，早日成为现代化强国建设的光荣接力者和勇敢追梦人。

同学们，在你们求学备考期间，也经历了许多家国大事，尤其是庆祝中国共产党建党100周年和党的二十大的胜利召开，让我们更加深刻地体悟到百年大党的恢宏历程和使命担当，更加直观地感受到新时代推进中国式现代化建设的壮丽图景。历史和现实雄辩地证明，胸怀天下是我们党和国家事业致胜的密码之一，而以宏大视野和无畏气魄尽责修业则是干事创业的基石，一个党如此、一个国家如此，个人更是如此。同学们生逢盛世，沐浴着新时代的东风健康成长，是极其幸运的一代，但强国重任和复兴伟业也无疑对大家提出了新的更高的要求。值此你们开启学业新征程之际，今天我就以“勇做胸怀天下的担当者”为主题，向大家提出四点期望和要求，希望你们在尽时代之责、修学习之业中能够更好地明方向、悟规律、增智慧，在宝贵的大学时光里塑造更加优秀的自己，勇做胸怀天下的担当者，从这里走向更广阔的天地，放飞更绚烂的梦想。

一是勇做胸怀天下的担当者，就要心怀国之大者，在知时明势中肩负时代之责。

时代洪流奔涌向前，唯有顺应大势、主动作为，才敢于到中流击水，浪遏飞舟。同学们生逢伟大时代，把握好“时”与“势”，才能走得更远更高。当前我们正处于“两个大局”相交织、“两个百年”相交汇的历史节点，我国发展仍然处于重要战略机遇期，时与势在我们这边，这是我们的定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。当今世界经济版图，人工智能、数字经济、能源互联网等新技术、新业态、新平台蓬勃兴起，各国都在抢先布局前沿创新的赛道，中国也在不断加快创新型人才培养，塑造中国特色创新生态。

当前，实现中华民族伟大复兴中国梦是全国各族人民的共同理想，也是青年一代应该牢固树立的远大理想。同学们只有志存高远，胸怀“国之大者”，把人生理想融入党和人民事业之中，才能拥有高尚、充实的人生。特别是站在新时代的历史方位，服务碳达峰、碳中和的战略目标，是华电义不容辞的时代使命，更是每一位华电学子应有的责任和担当。衷心希望你们坚定不移听党话、跟党走，在推动能源绿色低碳转型中展现靓丽风采、迸发豪迈激情，在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前行，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。

二是勇做胸怀天下的担当者，就要筑牢学业根基，在知行合一中练就过硬本领。

少年负壮气，奋烈自有时。青年是苦练本领、增长才干的黄金时期，青年人的精气神，在书本中涵养，更在实践中砥砺。从“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，到“读万卷书，行万里路”，再到“知者行之始，行者知之成”，以知促行、以行求知的辩证方法，滋养着一代又一代青年“行而不辍，履践致远”，在实践中学真知、悟真谛、长真才。当今时代，知识更新不断加快，社会分工日益细化，新技术新模式新业态层出不穷。这既为青年施展才华、展露风采提供了广阔舞台，也对青年能力素质提出了新的更高要求。

绳短不能汲深井，浅水难以负大舟。青年正处于人生积累阶段，需要像海绵吸水一样汲取知识，惜时如金、孜孜不倦，下一番心无旁骛、静谧自怡的功夫。希望你们从上好每堂课、做好每个实验开始，掌握扎实的基础知识和专业知识，锻炼过硬的基本功和严谨的思维能力，让基础厚实、专业精深成为你们的基本素养。新时代青年施展才干的舞台无比广阔，希望同学们把社会实践作为提升本领能力的重要途径，多到实践中去探寻、去体验、去积累，练就担当作为的硬脊梁、铁肩膀、真本事。

三是勇做胸怀天下的担当者，就要坚持创新为要，在探索创造中力攀科技高峰。

苟日新，日日新，又日新。创新是中华民族的鲜明禀赋，是引领发展的第一动力，也是历代华电人的共同特质。从我校杨以涵教授在国内首次研制出静止无功发生器实验系统，成为我国电力系统自动化专业的奠基人之一；到杨奇逊院士研制出中国首台微机继电保护装置，开启了我国微机继电保护的新时代；再到刘吉臻院士研发出中国首套智能发电运行控制系统，为火力发电装上了“智慧大脑”……一代代华电人因电而生、因电而变，赓续书写了开拓创新、锐意进取的生动画卷，合力交出了勇闯“无人区”、实现“从0到1”的卓越突破，创造了载入中国电力发展史册的数个“第一”。与此同时，我们仍面临许多关键核心技术受制于人，突破“卡脖子”关键核心技术刻不容缓。

同学们要以与时俱进的精神、革故鼎新的勇气、坚忍不拔的定力，肩负自主创新时代之责，服务高水平科技自立自强。希望同学们无论身处哪个学科专业、研究方向，都要坚守矢志创新，永葆强烈的创新探索意识。坚持问题导向、需求导向，始终保持对学科知识的强烈兴趣和刨根问底的执著劲头，敢于打破思维定势的束缚，善于提出新观点、开辟新领域、探寻新路径。同时，我们要清醒认识到，科研之路不是短时间的发力疾驰，而是持久的耐力比拼，时常面临反复验证的繁琐和履次失败的懊恼，要保持定力，守得住寂寞、耐得住辛苦，静下心来打好基础，从源头和底层搞清楚基础理论，从一点一滴、一时一事做起，铢积寸累、日就月将，以尺寸之功积千秋之利。

四是勇做胸怀天下的担当者，就要涵养品德修为，在向上向善中拓展人生格局。

人无德不立，国无德不兴。品德之于个人、社会和国家，意义重大，做人做事的根本就是锤炼品德修为。从“修身、齐家、治国、平天下”的道德理想，到“道之以德、齐之以礼”的政治理念，再到“德才兼备、以德为先”的评价标准，无不把“德”放在首位，并以此规范个人行为、激发社会活力、推动国家发展。五四运动以来的百余年间，无数有志青年精忠报国、奋发图强，迸发出矢志复兴的历史伟力，彰显了高尚的道德情操。

同学们要把品德修为摆在为人处事的第一位，自觉树立和践行社会主义核心价值观，善于从中华民族传统美德中汲取道德滋养，从英雄人物和时代楷模的身上感受道德风范，从自身内省中提升道德修为，做到明大德、守公德、严私德。面对复杂的世界大变局，要有理性、正确的认识，不能人云亦云、盲目跟风；面对岁月静好，要有饮水思源、懂得回报的感恩之心，以实际行动报效祖国、回馈社会、服务人民；面对外部诸多诱惑，要学会涵养静气、独立思考，时刻耳聪目明，做到行稳致远。同学们来自五湖四海、天南海北，在华电这个大家庭里相聚在一起，是十分难得的缘分。希望你们有“海纳百川，有容乃大”的宽阔胸襟，有“莫畏浮云遮望眼，风物长宜放眼量”的长远目光，保持奋发自强的精神面貌和乐观豁达的心态，不断超越自我、战胜自我，追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

与时共进何所幸，热血报国当少年。同学们，你们这一代青年的成长期、奋斗期与全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的进程高度重合。身逢盛世，责任在肩，于人生定向之时，当立下青衿之志，让青春华章写在祖国大地上，把青春梦想绘入时代星河里。希望同学们肩负时代之责，练就过硬本领，力攀科技高峰，拓展人生格局，让蓬勃青春与时代家国同频共振，将个人奋斗小目标融入国家发展的大蓝图，在强国建设、民族复兴的火热实践中绽放青春绚丽之花！

最后，衷心祝愿同学们生活愉快，学业有成，在华电度过充实而难忘的求学时光，勇做胸怀天下的担当者！

(责编：李昉、熊旭)

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