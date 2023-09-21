赵 佩 冯艳娜 李育芳

高等教育数字化是教育数字化转型关键环节之一，关乎高等教育的高质量发展。近年来，我国已基本建成世界第一大教育教学资源库，慕课开课数量和学习人数居世界第一，并保持快速增长。在教育数字化转型的关键时期，为了落实教育数字化的目标，应再造教育系统流程，建设新的教育生态系统-数字化生态系统。

所谓教育数字化生态系统，是指在教育数字化转型过程中，将教育活动的过程和要素数据化，赋能教育教学、组织和管理等活动，最终形成教育数据、人（主体）及教育数字环境相互联系、相互作用的高度数字化整体，促使教学活动模式、课程组织模式等教育教学多个方面发生转型升级。

一是重构课程组织内各要素。在课程目标上，通过数字技术为教师制定和改进课程目标提供参考，并将数字素养提升作为学生需要掌握的核心素养之一。在课堂上，通过接入在线课程资源，结合人工智能等技术，打造非结构化多模态的课程内容。在课后，基于教学全过程数据的智能分析，对课程进行评价并给学生及时反馈。为了支持数字化转型教与学活动，需要拓展和提升教学环境，打造虚实结合、人机互动的教学环境。

二是创新优质在线课程资源和服务。国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，我国高等教育智慧教育平台提供了2.7万门优质慕课以及6.5万余条各类学习资源。许多高校也搭建了本校在线课程平台，建设线上课程资源。这些平台还利用大数据开展智能课程分析，为教师教学和学生学习范式的创新提供支撑。

三是制定和改进保障制度。鼓励高校通过创新创业与专业学分互认的制度设计，打开高校课程的“围墙”，充分利用线上课程资源，打造线上线下课程“混合式教育”新形态，为学生提供高质量个性化的学习提供保障。同时，为了避免课程组织重构过程中可能出现的数据泄漏、隐私曝光等风险，应当制定数据安全共享的行业标准和制度规范。

(责编：李昉、熊旭)