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“云上课堂”跨越山海

本报记者 孙亚慧
2023年09月21日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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贵州文化旅游职业学院学生在交流周活动上直播。
新华社记者 陶 亮摄

近年来，教育数字化引发广泛关注。在人工智能、大数据等前沿技术与教育深度融合的背景下，一系列新产品、新应用层出不穷，5G虚拟仿真教学、“AI+体育”智慧操场、智能学情诊断等功能频频应用于教学场景。

“云上课堂”也为教育国际合作提供了更多范本。不久前，在贵州贵安新区举行的“2023中国—东盟教育交流周”上，如何通过高质量的数字教育实现更广阔的教育交流与合作，成为许多与会嘉宾关注的热点。

“多彩课堂”插上智慧“双翼”

龙头高高昂起、龙身腾挪起舞，夜幕中的红灯笼远远望去如火花般热烈……对外汉语课堂上，来自贵州大学的教师舒越向学生展示了一段精彩的舞龙视频。

“这是哪一种文化活动？”“在哪些中国传统节日中会演出？”舒越把问题抛给了柬埔寨皇家研究院孔子学院的学生们。

这是“2023中国—东盟教育交流周”直播体验区中的一幕。借助直播课堂，教师实时授课，让更多中外学生享受到教育数智化结下的硕果。当一根根网线将世界相连，正如体验区墙壁上所写的标语“让教育零距离”一样，课堂插上了智慧“双翼”，优质资源得以触达更多教育场景。

为直播课堂提供平台支撑的，是由中国移动通信集团贵州有限公司承建、中移（成都）产业研究院联合研发及运营的“中国—东盟多彩智慧学院”（简称“多彩学院”）。作为第一个主要面向东盟及共建“一带一路”国家的智慧教育综合服务平台，多彩智慧学院紧扣中国—东盟教育合作与交流的现实需求，已推出课程共享、多模式多语种在线教学、一站式服务等功能。

结合贵州当地文化特色，多彩学院还整合高校资源，推出了纺织蜡染、白酒品鉴等特色课程。数据显示，经过1年的建设发展，多彩学院目前已支持东盟11国访问，首批有62所院校入驻，包括3所海外院校。

加强数字教育国际合作

一块块屏幕将山水相连，“云上课堂”打破时间与空间阻隔。在俄罗斯自然科学院外籍院士晏磊看来，多彩学院等平台的构建和应用，体现出中国与东盟国家共同推进教育数字化的决心，为优质教育资源的跨国共享提供了有力平台。“通过平台，我们能够更好地传递知识、培养人才，同时也为学术界和产业界提供更多合作机会。”他说。

8月29日，中国—东盟数字教育联盟正式成立，这是落实第三届中国—东盟教育部长圆桌会议成果文件的重要举措，致力于在数字时代，共同推动中国和东盟国家发展全面、务实、包容的高质量教育合作伙伴关系。

首批申请加入联盟的有来自中国、马来西亚、新加坡等国的近60家单位，联盟秘书处机构“中国—东盟数字教育合作中心”设在中国国家开放大学。加入联盟的国家将在加强数字教育领域合作研究、推动优质数字教育资源共建共享、推进区域内数字教育标准制定、完善数字教育基础设施建设、加强数字教育能力建设等领域开展合作。

菲律宾高等教育委员会主席德维拉表示，发展高质量的数字教育，努力建设“无缝式”的技术网络和教学支持环境，这可以为“一带一路”开辟合作新路径，帮助年轻人在时代中成长，齐心应对各种潜在挑战。

“通过建设中国—东盟数字教育联盟，希望中国和东盟国家的学习者能够以更低成本、更灵活的手段，获得高质量教育资源和终身学习的机会，助力教育数字化转型和数字教育范式创新。”中国国家开放大学党委书记、校长王启明说。

VR实训赋能职业教育

数字技术为职业教育带来了更大的发展契机。借助VR、AR等技术搭建的5G虚拟仿真实训平台，让课堂成为智能互动与沉浸体验相结合的环境。学生感官被调动起来，通过视、听、触、学相结合的情境，模拟半实物标准化仿真操作，实现护理、汽修等专业的实训教学，职业教育中的课程难点得以可视化。

从《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010- 2020年）》中首次对虚拟教学发展做出规划，到《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》中提出建设职业教育虚拟仿真实训基地，再到《教育信息化2.0行动计划》提出，人工智能、大数据、区块链等技术迅猛发展，将深刻改变人才需求和教育形态……虚拟现实教学应用更趋广泛。就在今年7月，教育部印发《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，其中提出，建设职业教育虚拟仿真实训基地，要有效运用虚拟现实、数字孪生等新一代信息技术，开发资源、升级设备、构建课程、组建团队，革新传统实训模式，有效服务专业实训和社会培训等。

在贵州护理职业技术学院，虚拟仿真教学工作坊给到访的中国—东盟教育代表团留下了深刻印象。“这些基于数字技术的灾难及护理急救训练，仿佛让学生真的置身于这些场景，能够更好吸收和巩固所学。”一位来自泰国纳瓦明塔提腊大学的嘉宾称赞道。

“目前应用于职业教育的VR相关产品还存在一些短板，比如设备成本较高、便携化不足、环境拟真度存在一定偏差等，这些问题会影响交互体验感。”贵州护理职业技术学院院长、中华护理学会职业教育副主任委员江智霞表示，下一阶段将继续推动虚实融合教育环境的构建，打造多维交互空间，营造沉浸式的实景体验，同时聚焦技能和人文的融合，探索教育实践的新模式。“在未来教学中，虚拟教学与传统实验教学必将并驾齐驱，进一步融合，共同创设智慧教学数字化的新情境。”

(责编：李昉、熊旭)

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