随着美国各高校进入开学季，中国留学人员正陆续抵校开启留学生活。平安留学是成功留学的基础。中国驻洛杉矶总领馆结合近年来领区涉中国留学人员多发案件，陆续发布系列提醒，助力广大留学人员顺利留学。

做好留美行前准备

行前做足准备，是开启留学生活的第一步。留学人员和学生家长可以通过官方网站全面了解留学地的基本情况、安全风险、注意事项，重点做好以下准备：

主动了解美国留学生活。中美之间教育体系、学习内容和社交方式等方面存在一定差异，留学人员可通过学校网站、社交媒体以及有在美留学经历的亲朋好友了解学校情况、学业要求和管理方式，做好充足的生活、学习、心理准备，以便抵校后迅速适应留学生活。

确保来美证件合法有效。及时检查并确保中国护照、美国签证、I20表等证件信息准确、合法有效，避免因证件过期、有效期不足、信息错误等问题导致被拒绝入境，同时打印并携带录取通知书、学校具体信息和学校国际办公室联系方式等备用，有关证件务必随身携带，请勿放置在托运行李中。

关注个人身体心理健康。留学人员赴美前应进行全面身体、心理健康检查，确保身心状况满足在美生活、学习要求，有既往病史者视情况携带必要药品和医院出具的证明材料。美国医疗费用昂贵，建议留学人员根据自身情况购买相应医疗、意外保险。

掌握入境美国具体要求。了解与美执法人员打交道方式方法和美方执法人员入境问询、查验重点，稳妥应对美执法人员问询、查验。美执法人员会对入境人员携带的物品，包括行李、电脑、硬盘、手机等进行检查，如美方认定携带违禁品、电子产品中存储违法违规信息、存在移民倾向等与来美留学目的不符的，将导致当事人可能被拒绝入境、遣返甚至追究法律责任。如遇美执法人员就来美目的、个人工作学习经历、随身携带行李物品等进行问询、查验，请客观、如实回答并配合查验，如未听懂对方问题，请勿随意回答，应请求翻译协助。在沟通过程中请保持冷静，勿与执法人员发生言语争执、身体冲突。建议留学人员查看美国移民及海关执法局（ICE）发布的《到达美国入埠时留学生所应注意事项》。

了解美禁限带物品要求。美国对入境人员携带物品有严格限制，如携带违禁品可能面临被拒绝入境、遣返甚至承担相应法律责任，请留学人员登录美海关和边境保护局（CBP）、美国食品药品管理局（FDA）网站等查看美国禁止、限制携带物品以及携带药品的具体说明。

避免携带大额现金。美法律规定，出入境时携带的现金和其他金融票据（包括美元或外币现金、旅行支票、现金汇票和可流通证券等）总金额如超过1万美元，应主动向美国海关申报，未如实申报者可能被追究民事及刑事责任，包括没收所带现金和金融票据。建议留学人员避免携带大额现金，在国内申办可在美使用的信用卡。

确保人身财产安全

安全无小事，保障自身安全是实现留学价值的前提。留学人员需要牢固树立人身安全第一的意识，学习掌握必要安全知识，提高规避风险能力，有效减少各类安全事件的发生。与此同时，遭遇各类突发状况时要保持冷静，掌握正确的处置技能同样重要。

留意安全风险。留学人员要密切关注当地社会治安状况和社区安全动态，避免前往社会治安状况较差、犯罪率较高区域，远离酗酒和大麻、毒品，避免去酒吧、赌场等复杂场所。租房应首选治安好、交通比较便利的地区。减少夜间单独外出，如确需深夜外出，尽量多人结伴而行。谨慎选择潜水、冲浪等高风险项目，活动前须接受专业安全技能培训，听从工作人员指挥，请勿在饮酒后或服药后下水。谨慎前往人烟稀少、自然环境恶劣的地区。根据自身情况，购买相应的人身保险和财产保险。

谨慎对外交友。留学人员要远离有不良生活习惯、吸毒、赌博等背景复杂人员。不向他人透露自己或其他人隐私，不与陌生人交往、同行或搭便车，不喝陌生人的饮料、不吃陌生人的食物。外出游玩尽量选择与同学、朋友同行，谨慎同网友、驴友等单独出行。

遵守交通规则。留学人员切勿酒驾、药驾、毒驾和超速行驶、违章掉头、随意变道和疲劳驾驶，在驾车时避免使用手机和车载娱乐信息系统，在车辆后排乘坐请务必系好安全带，根据儿童年龄、身高等按规定使用安全座椅。驾驶摩托车和骑行自行车、电动滑板车等按规定佩戴头盔。已打开的酒瓶、易拉罐等盛酒容器须放在车后备箱内。如遇警车、消防车、救护车鸣笛等情形，应尽快避让或停车，礼让此类车辆先行。配合警方交通执法，尽快将车驶离车道、靠道路右侧停车，双手放在方向盘上，摇下车窗回答警察问询，严格听从警察指挥和具体要求，在警察明示后才可伸手翻找资料。如发生交通事故，无论责任在谁，驾车者均须与对方交换驾驶人员信息、驾照、车辆信息、保险等资料，拍摄事故现场情况。如有人员伤亡，应立即拨打911报警，等候救护人员到场。

掌握自救知识。留学人员要了解所在地区的地震、飓风、火山、洪水、山火等自然灾害的防灾和逃生知识，储存必要的食品、饮用水和头盔等应急物资。关注当地天气状况和灾害预警，严格遵从当地政府发布的避灾安排、撤离指引。留意学校、公寓或商场等紧急出口位置。如遭遇枪击事件，请遵循“跑开、躲避、反抗”原则逃生。

注意法律风险。中美司法制度不同，执法理念差异较大，如警方有理由怀疑当事人可能存在威胁警方人身安全行为，可采取强力手段甚至开枪。留学人员要遵守当地法律，学会与执法人员打交道的正确方式方法，如遇警方询问、搜查、拘捕等情况，务必冷静理性配合执法，对执法人员保持尊重和礼貌，切勿与执法人员发生冲突。

保护财产安全。留学人员在公共场所不显财、不露富，避免驾驶豪车出行，尽量使用信用卡支付，切勿携带大量现金。妥善保管相机、电脑等电子产品，切勿将贵重物品留在车内。妥善保管护照，留存护照和签证复印件备用。

理性维护权益。留学人员如与他人发生矛盾或争执，遇他人歧视、仇恨或挑衅言行，请保持冷静、灵活应对，切勿采取肢体冲突、言语攻击等过激手段，应尽快报警或请他人协助报警，及时向校方反映情况，利用合法手段维护自身合法权益。

（来源：中国驻洛杉矶总领事馆官网）

(责编：李昉、熊旭)