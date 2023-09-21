本报记者 武少民 李家鼎 邱超奕

逐梦赛场展绝技，技能报国正当时。9月19日晚，第二届全国职业技能大赛在天津奥林匹克中心体育馆落下帷幕。经过激烈角逐，393名选手获得109个项目的金、银、铜牌，36名选手获得参赛代表团最佳选手奖，13名选手获得西部技能之星奖，12个代表团获突出贡献奖，24个代表团获优秀组织奖。

回顾3天赛期，来自全国各地的4045名选手技展匠心、艺绽津门，充分展现了新时代技能人才的创新创造活力。大赛以技能竞赛为主要内容，采取集中开放办赛、赛展演会集成的组织模式，近12万人次现场观摩，热门点位人流如潮。

对照图纸，放样、划线、切割、组装……16日，在国家会展中心（天津）S5展馆木工项目赛场，经过16个小时比拼，来自上海科创职业技术学院的蒋志发，制作出拱桥、五角星、宝瓶等组成的精美作品。他今年58岁，是本届大赛年龄最大的选手之一，“我要利用这次机会，展现传统木工的魅力。”举办全国职业技能大赛，充分体现了国家对技能人才的重视，为传承工匠技艺、弘扬工匠精神提供了很好的舞台。

“这是一次难得的学习交流机会，与来自全国的技能高手们同场竞技，让我进一步练就了过硬本领。”国网天津市电力公司职工、电力系统运营与维护赛项冠军选手武旭光说，“相信我们技能人员、产业工人未来的职业发展，一定前景广阔、大有作为。”

“各行各业技能高手云集赛场，他们高超的技能水平，吸引全社会聚焦技能人才队伍。”人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君认为，本届大赛为广大技能人才提供了展示精湛技能的舞台，搭建了相互切磋技艺的平台。

“以赛促教、以赛促训、以赛促学。”天津市人力资源和社会保障局党组书记、局长沈超认为，作为代表国内最高技能竞技水平的赛事，全国职业技能大赛以实战检验教学效果，能够促进大赛成果与技工教育改革转化，带动学校人才培养模式改革。

全媒体运营、无人机装调检修、人工智能工程技术、数字建造……与首届大赛相比，本届大赛增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，反映出近年来我国新职业、新工种迅速崛起，对相关领域技能人才的旺盛需求。

“相比3年前的首届大赛，能明显感受到数字建造相关人才水平更高、进步更快，这背后是我国高技能人才队伍不断壮大、质量不断提升，将对传统产业数字化转型升级形成更有力的人才支撑。” 数字建造项目裁判长古娟妮说。

“技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。”王晓君说，本届大赛赛项涉及3/4的国民经济行业门类，一些赛项紧跟新职业发展趋势，体现了技术与技能的有机融合、传统与现代的相互辉映。

“获得工业控制项目金牌的选手是——肖创！”19日晚，当听到现场播报员念出自己的名字，来自广州市机电技师学院的肖创难掩激动：“这是我第二次参赛，有压力也有冲劲。”肖创说，训练时他几乎以集训基地为家，努力积累经验、补齐短板。赛场上斩获佳绩，也让他有了更大的目标，“期待能够出征世界技能大赛，以一技之长为国争光，实现技能报国的梦想。”

依据大赛规则，工业控制等项目同时作为世界技能大赛的选拔赛。“世界技能大赛选拔项目的单人赛前5名、团队赛前3名选手将入围第四十七届世界技能大赛中国集训队。”王晓君说。

“从本届大赛的获奖情况看，参赛选手的整体技能水平明显提高，地区差距也逐渐缩小。”王晓君介绍，共有18个代表团获得金牌、29个代表团获得奖牌、全部代表团均有选手获得优胜奖，部分西部省份实现奖牌零的突破。

“我们将研究、汇集大赛成果，开展大赛成果转化、标准优化、推广运用。”王晓君表示，人社部门将进一步完善中国特色职业技能竞赛体系，充分发挥竞赛的引领带动作用，不断加强新时代高技能人才队伍建设。

闭幕式上，河南省省长王凯承接会旗。据了解，经国务院批准，第三届全国职业技能大赛将于2025年在河南省举办。

《 人民日报 》（ 2023年09月21日 17 版）

(责编：李昉、熊旭)