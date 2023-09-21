人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

新时代技能人才彰显风采

——第二届全国职业技能大赛侧记

本报记者 武少民 李家鼎 邱超奕
2023年09月21日08:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　逐梦赛场展绝技，技能报国正当时。9月19日晚，第二届全国职业技能大赛在天津奥林匹克中心体育馆落下帷幕。经过激烈角逐，393名选手获得109个项目的金、银、铜牌，36名选手获得参赛代表团最佳选手奖，13名选手获得西部技能之星奖，12个代表团获突出贡献奖，24个代表团获优秀组织奖。

　　回顾3天赛期，来自全国各地的4045名选手技展匠心、艺绽津门，充分展现了新时代技能人才的创新创造活力。大赛以技能竞赛为主要内容，采取集中开放办赛、赛展演会集成的组织模式，近12万人次现场观摩，热门点位人流如潮。

　　对照图纸，放样、划线、切割、组装……16日，在国家会展中心（天津）S5展馆木工项目赛场，经过16个小时比拼，来自上海科创职业技术学院的蒋志发，制作出拱桥、五角星、宝瓶等组成的精美作品。他今年58岁，是本届大赛年龄最大的选手之一，“我要利用这次机会，展现传统木工的魅力。”举办全国职业技能大赛，充分体现了国家对技能人才的重视，为传承工匠技艺、弘扬工匠精神提供了很好的舞台。

　　“这是一次难得的学习交流机会，与来自全国的技能高手们同场竞技，让我进一步练就了过硬本领。”国网天津市电力公司职工、电力系统运营与维护赛项冠军选手武旭光说，“相信我们技能人员、产业工人未来的职业发展，一定前景广阔、大有作为。”

　　“各行各业技能高手云集赛场，他们高超的技能水平，吸引全社会聚焦技能人才队伍。”人力资源和社会保障部职业能力建设司副司长王晓君认为，本届大赛为广大技能人才提供了展示精湛技能的舞台，搭建了相互切磋技艺的平台。

　　“以赛促教、以赛促训、以赛促学。”天津市人力资源和社会保障局党组书记、局长沈超认为，作为代表国内最高技能竞技水平的赛事，全国职业技能大赛以实战检验教学效果，能够促进大赛成果与技工教育改革转化，带动学校人才培养模式改革。

　　全媒体运营、无人机装调检修、人工智能工程技术、数字建造……与首届大赛相比，本届大赛增加了20个新职业和数字技术技能类赛项，反映出近年来我国新职业、新工种迅速崛起，对相关领域技能人才的旺盛需求。

　　“相比3年前的首届大赛，能明显感受到数字建造相关人才水平更高、进步更快，这背后是我国高技能人才队伍不断壮大、质量不断提升，将对传统产业数字化转型升级形成更有力的人才支撑。” 数字建造项目裁判长古娟妮说。

　　“技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。”王晓君说，本届大赛赛项涉及3/4的国民经济行业门类，一些赛项紧跟新职业发展趋势，体现了技术与技能的有机融合、传统与现代的相互辉映。

　　“获得工业控制项目金牌的选手是——肖创！”19日晚，当听到现场播报员念出自己的名字，来自广州市机电技师学院的肖创难掩激动：“这是我第二次参赛，有压力也有冲劲。”肖创说，训练时他几乎以集训基地为家，努力积累经验、补齐短板。赛场上斩获佳绩，也让他有了更大的目标，“期待能够出征世界技能大赛，以一技之长为国争光，实现技能报国的梦想。”

　　依据大赛规则，工业控制等项目同时作为世界技能大赛的选拔赛。“世界技能大赛选拔项目的单人赛前5名、团队赛前3名选手将入围第四十七届世界技能大赛中国集训队。”王晓君说。

　　“从本届大赛的获奖情况看，参赛选手的整体技能水平明显提高，地区差距也逐渐缩小。”王晓君介绍，共有18个代表团获得金牌、29个代表团获得奖牌、全部代表团均有选手获得优胜奖，部分西部省份实现奖牌零的突破。

　　“我们将研究、汇集大赛成果，开展大赛成果转化、标准优化、推广运用。”王晓君表示，人社部门将进一步完善中国特色职业技能竞赛体系，充分发挥竞赛的引领带动作用，不断加强新时代高技能人才队伍建设。

　　闭幕式上，河南省省长王凯承接会旗。据了解，经国务院批准，第三届全国职业技能大赛将于2025年在河南省举办。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月21日 17 版）

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部