郝 戎

中小学阶段是人格养成的重要时期，戏剧教育对学生的个性培育、社会属性培养发挥了较为重要的作用

戏剧教育作为一种重要的艺术教育形式，近年来逐渐得到广泛认同。戏剧教育由表演、文学、音乐、美术等艺术形式深度融合而成，综合性、集体性较为突出，对受教育者在综合学习训练、自我意识表达与社会交往、协同合作等能力的培养方面具有显著作用。中小学阶段是人格养成的重要时期，戏剧教育对学生的个性培育、社会属性培养发挥了较为重要的作用。

在国家大力普及戏剧教育的背景下，中央戏剧学院于2016年设立戏剧教育系，这也是国内高校首次把戏剧教育专业方向升级为“系”，以培养人才。该专业方向旨在培养具有较高文化艺术修养、基本掌握戏剧创作理论与技能、能从事大中小学戏剧教育工作并组织校园演艺活动的复合型人才。2023年，戏剧教育专业首次作为师范专业方向进行招生录取。未来，中央戏剧学院将进一步扩大戏剧教育（师范）专业的招生规模，强化示范引领作用。

以戏剧教育作为艺术教育的重要形式，将戏剧教育专业赋予师范属性，推动中小学戏剧教育全面综合素质培养势在必行。这既是对标美育人才培养的需求，也是完善学科、专业定位和功能布局的一项重要举措。通过对北京十余所学校的调研，我们发现目前中小学戏剧教育面临一些困惑。比如，对戏剧美育建设的必要性和戏剧师资的专业化需求尚未达成共识。对于绝大多数学校，戏剧师资相较音乐、美术等学科而言显得匮乏，选择开设戏剧课的学校相对较少。同时，戏剧教育专业毕业生到中小学就业面临瓶颈。当前我国中小学教师资格证任教学科类别尚无戏剧学科，成为戏剧教育专业学生毕业出口的一大难题。

面对这些实际问题，发展中小学戏剧教育、加强戏剧师资配备，进而加强美育建设及艺术教育，亟须有针对性的解决方案。

首先，应选择一些有代表性的中小学作为教研基地，研发美育课程，形成具有示范性的中小学戏剧美育教学成果。在此基础上，作为设立戏剧教育专业并赋予戏剧教育师范属性的先行者，中央戏剧学院应积极推动戏剧美育科研、教研成果的使用，助力构建戏剧美育的学术、学科和话语体系，助力教师进入国家层面美育课标和美育教材的研制团队。

其次，要更好培养中小学戏剧教育师资队伍。对标师范专业认证体系促进戏剧教育专业建设，完善人才培养方案，明确人才培养定位和要求，依据师范专业认证标准规划课程与教学，构建学科教育课程、教师教育课程、人文社会与科学素养课程等几大模块，合理设计课程结构，增加教育学、现代教育技术、班级管理等教师教育训练模块，补充选修课程群，促进学生的综合素养发展。积极拓展与中小学的交流合作，与中小学教师联合开展教研，有针对性地参与中小学美育实践，为学生深度实习、见习和未来就业提供资源。从人才引进、教学经费投入、教师技能实训场地设备等方面，保障专业转型后的建设资源和发展条件。

再者，需要助力学生多元发展。毕业生如具备多元能力、复合型知识结构，将更契合社会需要。因此在培养过程中应有针对性地建构学生的多学科能力储备，促进学科融合与应用能力，训练学生利用戏剧教育规律和方法进行课程研发设计的能力。这是当下中小学在美育课程建设方面亟须补充的能力，也必然成为毕业生在行业准入和未来职业发展中的竞争优势。

戏剧教育前景可期、方兴未艾，发展中小学戏剧教育更是功在当代、利在千秋。

（作者为中央戏剧学院院长、教授）

《 人民日报 》（ 2023年09月21日 20 版）

(责编：李昉、熊旭)