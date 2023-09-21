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厦门大学：为国家培养更多拔尖创新人才

2023年09月21日08:03 | 来源：光明日报
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原标题：为国家培养更多拔尖创新人才

　　 日前，《自然》杂志刊发了一篇揭示电荷储存聚集反应新机制的论文，这项研究或将以全新角度推动锂硫电池发展，论文的第一作者是厦门大学化学化工学院一名二年级的博士生。

　　 “我们将切实落实立德树人根本任务，提升人才自主培养能力，造就更多拔尖创新人才。”厦门大学党委书记张荣说。

　　 近年来，厦门大学牢记为党育人、为国育才，积极探索人才自主培养模式，着力构建高水平人才培养体系，以实际行动回答“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”。

　　 厦门大学始终把思政教育放在重要位置，推出“思政对话·百年史光”“思政对话·时代新程”系列课程，持续深化“专题教学+网络教学+实践教学”的三位一体思政课教学模式改革；推动课程思政与思政课程同向同行，构筑了以思政课程为核心、以专业课程为重点、以通识课程为拓展、以实践类课程为补充的“1+3”思政教育体系，结合“爱国、革命、自强、科学”的优良校风，打造出一大批有特色、有温度的大思政课品牌课程。

　　 为加强学生海上科考实践能力，实现海洋学科卓越人才培养目标，厦门大学设立“海丝学堂”人才培养项目，依托“嘉庚”号科考船进行远洋作业和训练，开展“海上厦大”创新实践培训。2021年，“海丝学堂人才培养模式”入选2021年度基础学科拔尖学生培养计划2.0创新案例。这是厦门大学创新科研实践培养模式、着力培养敢闯会创的拔尖创新人才的一个缩影。

　　 近年来，厦门大学以科研平台为依托、科研项目为引领、个性化培养为抓手，深入实施基础学科拔尖学生培养计划2.0，化学、生物科学、海洋科学、经济学、数学、物理学、历史学、中国语言文学等8个学科入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。

　　 厦门大学深化研究生培养体制机制改革，实施“南强优秀博士生培育计划”，探索优秀研究生精准拔尖培养的有效途径，破除学位评定中的“唯论文”倾向。推动专业学位研究生分类培养，深化与大型央企合作，将专业实践贯彻培养全过程，建立健全产教融合长效机制。

　　 每年6月，厦门大学都会举办赴重点行业就业出征仪式，邀请奋斗在祖国各地的校友返校宣讲，和即将奔赴各行各业的毕业生分享经验和心得，激励青年学子在基层一线磨砺意志、锻炼成长。在今年的出征仪式上，厦门大学2016届校友起超倾情分享自己扎根西部的经历，鼓励学弟学妹到祖国需要的地方去。

　　 起超从厦门大学预防医学系毕业后，来到西藏自治区山南市桑日县工作。他从牧畜清点到土地确权，从保险理赔到精准测算贫困户月收入，从帮助县医院建立较成体系的医疗质量管理制度到制定医院第一版《医疗质控方案》，7年辗转多个岗位，起超在这个小县城留下了太多的足迹与汗水。“如果能以所学所能，为祖国建设作出自己的贡献，哪怕很小，也值得自豪。”起超说。

　　 像起超这样的榜样，在厦门大学还有很多。厦门大学毕业生到西部、基层、国家重要行业和领域建功立业的比例连续7年实现正向增长。

　　 （记者 马跃华 通讯员 谢晨馨）

(责编：李昉、熊旭)

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