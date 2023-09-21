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江苏南京：打好服务青年就业组合拳

2023年09月21日08:01 | 来源：光明日报
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原标题：打好服务青年就业组合拳

　　 “经过见习期考核，我们决定正式录用你了。”经过一个多月的见习，扬州大学农业水土工程专业2023届硕士毕业生陈安全收到华设设计集团股份有限公司的录用通知，为毕业季画上了一个圆满的句号。

　　 “见习内容和我的专业高度吻合。”陈安全说，能够获得此次机会，主要得益于南京开展的青年就业见习项目，“华设到我们学校介绍了见习岗位的工作内容和申报流程。我在江苏智慧人社App上申请后，就获得了见习机会！”

　　 青年就业见习项目旨在提升高校毕业生适岗能力，增加就业机会。考虑到高校毕业生多元见习需求，南京积极推进实施百万就业见习岗位筹集计划，重点开发一批科研类、技能类、管理类、社会服务类岗位，让应届毕业生充分发挥所学所长。截至目前，该项目已累计开发见习单位（基地）2800余家，筹集见习岗位1.7万个，组织见习6700余人，见习后留宁就业率超70%。

　　 周洁是南京审计大学2023届电子商务专业的本科生，此前她在网上投递的简历大多石沉大海，在收到南京市劳动就业服务管理中心发来的线下专场招聘会信息后，她决定去试一试。这一试，让她实现了与心仪单位的双向奔赴。据了解，今年上半年，南京举办高校毕业生招聘活动1255场，累计为在宁高校毕业生推荐匹配岗位16.5万个次。

　　 为解决毕业生应聘、求职、入职的“第一站”难题，南京市委人才办、团南京市委联合南京市国资委、市发改委、市人社局、市房产局共同推出“宁青驿站”项目，为符合条件的来宁求职入职青年人才提供最高可达14天的免费过渡性住宿。今年以来，南京为来宁就业的高校毕业生发放住房租赁补贴、求职创业补贴等约4亿元，惠及人数超10万人次。

　　 南京还大力支持创业带动就业，连续11年举办“赢在南京”青年大学生创业大赛，聚焦青年大学生实施“青创主体培育计划”，构建开业补贴“扶上马”、创业成功奖励“送一程”、带动就业补贴“助发展”、创业失败补贴“有托底”的全链条创业扶持政策。今年以来，南京市扶持大学生创业人数达6781人，遴选优秀大创项目105个，发放创业担保贷款和各类奖补超1.53亿元。

　　 （见习记者 武鹭帅 记者 苏雁）

(责编：李昉、熊旭)

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