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纪念中国石油高等教育70周年石油高校教材展开展

2023年09月20日18:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月20日电 （记者孙竞）在中国石油大学（北京）迎来建校70周年之际，为集中梳理和展示中国石油高等教育发展70年来，石油高校立足石油能源领域、加强学科体系建设、推动创新人才培养办学过程中所编写的优秀教材，由中国石油教育学会、石油工业出版社、中国石油大学（北京）共同主办的“立德树人七十载 能源报国守初心”——纪念中国石油高等教育70周年石油高校教材展日前在中国石油大学（北京）开展。

“立德树人七十载 能源报国守初心”——纪念中国石油高等教育70周年石油高校教材展

“立德树人七十载 能源报国守初心”——纪念中国石油高等教育70周年石油高校教材展开展

展览以“立德树人七十载 能源报国守初心”为主题，按照时间脉络分为“创造‘三个当年奇迹’ 石油高等教育开端”“盐碱滩上艰苦创业 维系石油高等教育”“拓展空间改善办学 探索前进再启征程”“把握时代发展机遇 继往开来努力攀登”“立德树人坚守初心 追求卓越奋进一流”五个篇章，并设置了“石油高校教材建设成果专区”“国家级规划教材专区”“出版社专区”三个专区。

据介绍，展览包括石油高校教材700余册、图片300余幅、文字4万余字，从“组建教研室 课课有教材”“深入调查研究 发行自编教材”“谛听英文原版教材 汲取石油渊博知识”“加强课程教材建设 强化教育教学改革”“构建一流教材体系 打造时代精品教材”等角度，梳理了中国石油大学（北京）的教材建设、学科建设、专业建设、人才培养等成就，同时集中展出了全国范围内石油高校的教材建设情况，生动讲述了10余位在教材建设方面有重要贡献的“大先生”的教材微故事，以及上世纪50年代以来石油高校的印制讲义、教学用具、教材实物。

石油高校校长论坛同期举办。论坛围绕“特色高校高质量人才自主培养”主题，探讨新时代特色高校高质量发展的任务与使命。12所高校和3家出版社分别围绕新工科建设、一流人才培养体系构建、高素质应用型人才培养、政产学研用协同融合育人、石油高教领域教材建设等方面分享了实践经验和创新做法。

(责编：李依环、熊旭)

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