莫锦荣

中医药文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，是独具特色的思想政治教育资源。中医药院校落实立德树人根本任务，要结合自身特色优势，善用中医文化蕴含的丰富德育资源，积极将中医药文化蕴含的思政元素融入教育教学全过程各方面，实现以文化人、以文育人，建立健全具有中医药文化特色的思想政治工作体系，更好地培养堪当民族复兴重任的高素质中医药专业人才。

深入挖掘中医药文化中蕴含的思政元素

中医药文化植根于深厚的中华优秀传统文化沃土，蕴含着中华民族的精神、思维和文化精华，是中华民族智慧的结晶。传承发展中医药文化，是弘扬中华优秀传统文化、推动中医药传承创新发展的实践需要。中医药文化蕴含着丰富的传统文化精髓和思政元素。比如，“阴阳平衡”“天人合一”思想与人类命运共同体、人与自然和谐共生理念高度契合；“辨证施治”“三因制宜”思想体现了马克思主义的辩证思维方法；“仁心仁术”“大医精诚”思想和“神农尝百草”“杏林春暖”“橘井泉香”等杏林故事体现了医务工作者敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，等等。这些思想、理念和精神与社会主义核心价值观高度契合，是中医药院校开展思想政治教育的鲜活素材。中医药院校要坚持传承精华，守正创新，深入挖掘中医药文化精华精髓，并对其进行时代化、大众化、创新性的阐释，赋予其新的文化内涵和时代价值，实现中医药文化创造性转化、创新性发展。

把中医药文化融入人才培养全过程

中医药院校在培养学生精湛医术的同时，要注重加强医德医风教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。要坚持文化引领，突出特色，将中医药文化融入人才培养全过程，形成“文化自信—中医思维—临床能力”专业培养路径。要把中医药文化中蕴含的生命观、健康观、疾病观、治疗观、养生观等思想理念融入第一课堂、第二课堂和校园文化建设，潜移默化影响学生，增强他们的中医药文化自信。要遵循中医药人才成长规律，注重“读经典、跟名师、重实践、强素养”，在经典研习中培养中医理论自信，培养学生中医思维。要着力加强临床实践，倡导“早临床、多临床、反复临床”，在临床疗效中培养中医实践自信，提升学生的临床能力。如，广西中医药大学注重弘扬中医药壮瑶医药文化和国医大师学术思想，开设中医学“桂派”杏林师承班、壮医学国医大师班、中医骨伤科学国医大师班等特色班级，加大中医经典课时比重，组织开展中医经典能力等级考试、中医经典晨读、中医药文化特色学生社团活动，充分发挥中医药文化育人作用，夯实学生中医理论根基，着力培养具有人文情怀、社会担当、创新精神和过硬专业能力的高素质人才。

构建具有中医药文化特色的思想政治工作体系

中医药院校要善于将中医药文化蕴含的思政元素融入思政课建设、课程思政建设和日常思想政治工作，建立健全全员育人相互配合机制、全过程育人有机衔接机制、全方位育人协同联动机制，构建具有中医药文化特色的思想政治工作体系。要把中医药文化蕴含的以人为本、医乃仁术、天人合一、调和致中、大医精诚等核心价值理念融入思政课堂，增强思政课的理论性、思想性，提升思政课的针对性、亲和力。要深入挖掘中医药专业课程中的思政元素，把中医药文化融入课程思政教学案例，构建以思政课为引领、传统文化课为基础、中医药文化课为桥梁、中医药专业课为主体，中医药文化贯穿其中的特色课程思政体系。要创新日常思想政治教育模式，常态化开展“开学第一课”系列活动，组织学生开展义诊、送医送药进社区、健康科普等社会实践和志愿服务活动，打造“行走的思政课堂”。充分发挥校园文化景观、博物馆、校史校训的育人作用，探索中医特色心理健康教育模式，提升日常思想政治教育实效。要深入挖掘中医药文化蕴含的“治未病”“扶正祛邪”“标本兼治”等廉洁理念，融入清廉学校建设。如，广西中医药大学注重加强校园文化建设，利用原有的一片约一万平方米的竹林，深入挖掘竹子“正直、虚心、坚韧、有节”的廉洁品质，在原有的竹园景观中融入与竹相关的廉洁名言、竹文化故事、清廉人物故事、咏竹诗词等，制作了竹的药用价值展牌，建成了竹园廉洁文化长廊。竹子是一种中药材，同时也是古往今来深受大众喜爱的植物，学校因地制宜将竹文化与廉洁文化有机融合，以竹喻人、以文化人、以文润德、以文养廉，着力营造崇尚廉洁的校园廉洁文化氛围，推动形成风清气正的政治生态和育人环境。（作者系广西中西药大学党委书记）

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