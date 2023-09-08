9月7日，北京师范大学召开学习贯彻习近平总书记给“优师计划”师范生重要回信精神一周年座谈会。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席并讲话。

会议指出，一年来，北京师范大学把学习贯彻习近平总书记重要回信精神作为重要政治任务，不断改革创新，采取有力有效措施，主动服务国家重大战略，勇担社会责任，推动“强师工程”，在教师教育、人才培养质量提升等方面取得了显著成效，发挥了我国高等师范教育排头兵的示范引领作用。

会议强调，师范院校在教育强国建设中肩负着特殊使命，要牢记习近平总书记的殷切嘱托，为培养造就“躬耕教坛、强国有我”的新时代教师队伍作表率、建新功。一是坚定教师教育核心使命，把教师教育理论研究与师范人才培养实践相结合，不断增强服务国家战略需要、服务基础教育改革发展要求、服务教育强国建设的能力和水平。二是强化师德师风建设，全面提高教师和未来教师的思想政治素质和师德修养，注重引导“优师计划”师范生厚植扎根基层教育的报国情怀。三是优化培养路径，针对公费师范生、“优师计划”师范生、“国优计划”研究生等群体，既把握师范人才培养的共性要求，又突出不同培养项目的特色和重点，做好统筹规划与分类培养。

北京师范大学党委书记程建平、校长马骏，教育部相关司局负责同志，学校专家学者、给习近平总书记写信的“优师计划”师范生等学生代表，合作企业及基层政府代表等参加会议并进行交流研讨。

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