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“百万名厨”转任职校教师 潜心培养餐饮人才

2023年09月08日19:39 | 来源：中国新闻网
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原标题：“百万名厨”转任职校教师 潜心培养餐饮人才

“第二届全国技能大赛倒计时8天。”在武汉市第一商业学校教学楼，一块计时板挂在显眼处。8日，该校餐饮专业部教师常福曾正指导学生制作一道“清炖中华草龟”，为备战这场“国赛”做训练。

图为9月8日，常福曾(左三)正指导学生们烹饪。 武一力 摄

今年48岁的常福曾是楚菜大师，也是湖北省非物质文化遗产代表性项目“鮰鱼制作技艺”代表性传承人。他16岁便与烹饪结缘，担任过多家星级酒店的行政总厨，负责全国40多家连锁店的菜品开发、餐饮顾问，年薪百万元。2012年，他放弃高薪工作，从事职业教育。

“只有走进学校，才能沉下心来做餐饮人才培养、传承。”常福曾说。

十几年前，武汉市第一商业学校餐饮专业部仅开设中餐烹饪课程，只有十几名学生；如今，该校逐渐开设食材雕刻、冷拼、糖艺、西式糕点等花样课程，学生增至八百余人。有些学生已走入社会，成为星级饭店厨师、职业学校讲师、餐厅主理人等。

一有机会，常福曾就带领学生参加省级、国家级职业技能比赛，一方面“全国找差距”，另一方面“在和高手较量中积累信心”。学生冯松曾以一道湖北名菜“橘瓣鱼汆”斩获2014年全国烹饪大赛金奖。他回忆，参赛前一个多月，常福层每天陪他练到深夜，反复调配鱼蓉、水、盐、生粉、鸡蛋的配比，为的是让鱼汆呈现出“形如橘瓣、晶莹洁白”的完美状态。学生取得好成绩，常福曾比谁都高兴。

随着时代发展，社会需要什么样的餐饮人才？常福曾认为，过去厨师只需要把菜炒熟、做好吃，如今远远不止这些。餐饮业涉及到农业、制造业、服务业等，优秀的厨师要对相关产业知识有所涉猎。此外，厨师还应懂得饮食营养、口味搭配和艺术欣赏，这才是当前餐饮行业所需的高层次人才。

“你们要学习的，不仅是成为一名厨师，而是成为一名烹饪艺术家。厨艺和厨德能够成为创造美好人生的两块基石。”每年开学第一课，常福曾总是这么告诉学生。

常福曾还在“西餐本土化、中餐国际化”的道路上不断努力。2017年，他参加世界技能大赛。因参赛项目仅限西餐类别，他选择制作糖艺。“翻糖、巧克力都是外国人的食材，如何用它们展示中国文化？”常福曾赛后思索。经日复一日实验，他带领学生花费8年时间将翻糖、巧克力做成方罍、梅瓶等一系列文物造型，一经推出，受到中外业内人士广泛认可，部分作品还被武汉博物馆永久收藏。

“希望我的学生也能通过菜肴，把中国五千年文化底蕴展示给世界，这是我最大的心愿。”常福曾说。（武一力）

(责编：郝孟佳、李依环)

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