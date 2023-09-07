人民网北京9月7日电 （记者 林露）记者今天从教育部网站获悉，教育部组织编写的中等职业学校思想政治、语文、历史统编教材，于2023年9月开始在全国实施中等职业学校教育的各类职业学校（含技工院校）新入学一年级投入使用，2024年秋季新学期将实现使用全覆盖。

教材投入使用后，教育部将持续跟踪教材使用情况，并专门开设教材意见听取渠道，及时听取社会各界的意见建议，定期对教材进行修订完善，不断提升教材质量。

中职三科统编教材突出育人导向，紧扣用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人主题主线，全面贯彻党的二十大精神，充分体现党的创新理论，系统融入社会主义核心价值观，大力弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。注重彰显职教特色，立足中等职业教育育人目标和学生实际，精心选择与职业生活密切相关的学习内容，加强与专业课程的配合，有机融入职业道德、职业精神和劳动精神教育。注重与时俱进，及时反映经济社会发展新成就，积极吸纳各学科领域的最新研究和教学成果，适应新时代培养大批德才兼备技术技能人才的需求。注重创新呈现方式，精心设计教材编排，科学设置学习栏目，事理结合、图文并茂，重视引导学生思考，让学生学得进、学得通，提高实际学习效果。

据了解，教育部2020年启动中职三科统编教材编写工作，聘请政治立场坚定、学术造诣精深、编写经验丰富的专家担任教材编委会主任，组建100多人的编写团队精心开展编写。教材经过多次严格审核，在全国13个省份中等职业学校（含技工院校）进行试教试用，并请300多位一线教师进行了精细审读。

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