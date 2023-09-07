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2023年北京高校本科教学表彰大会召开

2023年09月07日09:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月7日电（记者李昉）为鼓励高校教师教学改革，推动教育、科技、人才一体化协同发展，9月6日下午，北京市教委组织召开2023年北京高校本科教学表彰大会，公布了2023年北京高校本科教学项目获奖名单，包括北京高等学校教学名师奖、北京高校优质本科课程奖、北京高校优秀教学管理人员奖等14个奖励项目。

北京市教委主任李奕指出，开展北京高校本科教学奖励是实施科教兴国战略，全面提高人才自主培养质量，推动首都教育事业高质量发展的重要举措，对充分调动教育工作者开展教育教学创新的积极性，提高教育质量，加快培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人具有十分重要的意义。

他强调，要充分发挥首都教育资源优势，统筹在京中央高校和市属高校教育资源，通过大学城联盟建设、北京学院、教学共同体、学分互认等工作，不断提升教育教学创新的开放性；要继续突出教育教学创新的应用性，高度重视教学成果的推广，拓宽教学成果转化应用的渠道，把获奖的优秀教学成果转化为人才培养的现实素材；要加大教师教学发展工作力度，落实教师立德树人根本任务，强化思想政治素质考察，推动师德师风建设常态化、长效化；建立健全以促进教师专业成长为主线的培训体系，加强教师教学能力建设；健全教师评价激励机制，进一步改革和规范教师激励和考核制度全面激发教师队伍创新活力，营造教师潜心教书育人的良好环境。

当天会议采取线上与线下相结合的形式开展，线下主会场设在北京航空航天大学。会上，来自不同高校的6位获奖代表分别就自身获奖项目做了精彩的交流发言。

(责编：李昉、熊旭)

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