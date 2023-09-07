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让更多基础研究人才竞相涌现

雷涯邻
2023年09月07日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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基础研究处于从研究到应用、再到生产的科研链条起始端。地基打得牢，科技事业大厦才能建得高。习近平总书记强调：“加强基础研究，归根结底要靠高水平人才。必须下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台，让更多基础研究人才竞相涌现。”高水平研究型大学是国家重要科技力量，是国家培养基础研究人才的主要阵地。必须在党的领导下，瞄准国家重大战略，自觉担负起培养基础研究人才主力军的重任，坚守为党育人、为国育才的立场，源源不断地为国家造就堪当时代重任的复兴栋梁、强国先锋。

用党的初心使命感召青年科技人才。实现中华民族伟大复兴的前景是光明的，但不可避免会遇到风险挑战。高水平研究型大学是实现国家科技自立自强的重要力量，是培养战略型青年科技人才的摇篮。要聚焦国家战略需求，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，在关键核心技术、前沿科学问题、重大社会现实问题方面，支持青年人才挑大梁、当主角，打造战略科学家队伍。引领青年科技人才以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，胸怀天下、志存高远，筑牢理想信念之基，砥砺报国之志，既要敢闯、敢试、敢为天下先，也要静心笃志，肯下“十年磨一剑”的苦功夫，自觉肩负起科技创新的重任，在原创性、颠覆性的前沿基础研究上取得突破，为经济社会发展提供更多高水平科技支撑。

壮大科学家后备力量。习近平总书记强调：“要加强基础学科拔尖学生培养，在数理化生等学科建设一批基地，吸引最优秀的学生投身基础研究。”基础学科是学科的基石，培养基础学科人才是建设创新型国家的关键。高水平研究型大学要坚持科学规划、长远布局，以学校为主体，拓宽学科视野，提升自主研究意识和创新能力。整合校内外资源，不断创新人才培养模式，建好基础学科拔尖学生培养基地。在全方位谋划中积极探索建设一批基础学科拔尖人才培养“特区”，激活基础学科人才培养的“一池清水”。建立健全不同领域基础学科拔尖学生重点培养的体制机制，引导优秀人才投身基础科学研究，形成促进基础学科拔尖人才茁壮成长的良好氛围。尊重人才成长规律和科研活动自身规律，拓展基础学科人才选拔通道，将开放型人才培养理念贯穿于拔尖人才培养全过程，实现高水平科学研究与高质量人才培养相互支撑、相互促进、共同发展。

以有组织科研服务国家战略需求。习近平总书记强调：“给予科研单位更多自主权，赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权，让科研单位和科研人员从繁琐、不必要的体制机制束缚中解放出来！”当今世界面临的诸多战略性、前瞻性科技问题，呈现出复杂系统性特征。必须加强党对教育科研工作的全面领导，充分发挥高校有组织科研优势，提升科技创新能力，建制化、成体系服务国家战略需求。基础研究具有原创性、探索性和不确定性等特点。这就需要深化新时代教育评价改革，构建多元主体参与、符合中国实际、具有世界水平的教育评价体系。高水平研究型大学要在组织领导、发展规划、资源保障、经费投入上加大力度，营造出鼓励创新、宽容失败的创新文化环境，激发科技人才的责任感、想象力、创造力，鼓励其大胆创新、积极探索，让科研人员轻装上阵，心无旁骛地开展科研攻关。加快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于人才各展其能的激励机制、有利于人才脱颖而出的竞争机制，厚植有利于科技人才潜心研究和创新的土壤，充分释放人才创新创造活力。

（作者为中国地质大学（北京）党委书记）

《 人民日报 》（ 2023年09月07日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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