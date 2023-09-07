原标题：秉持“特区精神” 创新育人模式

深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队成员王静霞教授（左一）正在指导学生。受访单位供图

“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”这十二个字是对改革开放以来深圳“特区精神”的高度凝练。

近年来，深圳职业技术大学（以下简称深职大）紧密对接深圳高新技术产业。日前，深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队，入选教育部公布的首批国家级职业教育教师教学创新团队名单。深职大电子与通信工程学院院长宋荣介绍，深职大在改革发展中勇于当先，“特区精神”为学校建设国家级职业教育教师教学创新团队提供了方向和引领。

党建业务双管齐下

深职大建有通信技术、电子信息工程技术两个高水平专业群。在此基础上，学校在2019年6月立项建设物联网领域、电子信息工程技术方向团队。宋荣表示，党建和业务双管齐下是该校建设团队的主要做法。

深职大在二级学院实施了“党建带头人、学术带头人”担任教师党支部书记的“双带头人”制，实现党务工作和业务工作“双结合”。健全的党建机制使深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队具备了强大的凝聚力，团队成员在党组织的引领下，积极投入“双高”专业群和职教本科建设等重点工作中。

在业务方面，深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队十分重视以项目为导向的能力提升。团队与龙芯中科技术股份有限公司、航嘉集团等企业合作，通过选派教师参与智能终端、电源、智能机器人等实际产品开发，将教师实践成果转化为实际应用的产品。

“我们设定了新一代电子信息智能终端、电源、智能机器人、智能家电等产品设计的业务目标，组建了基础应用项目、综合应用项目、集成创新项目和融合创新项目四组校企协作教学创新团队。”宋荣介绍。

此外，深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队还设立了“千企大调研”制度，要求团队每个月至少走访1家与专业相关的高新技术企业，团队成员每年至少到企业调研2次。

在一次调研当中，团队推出了关于某器件“卡脖子”问题的调研报告，直接推动了国家相关文件的出台。

“‘深调研’是我们团队的特色做法，也是重要制度。通过调研，我们可以了解产业人才需求及技术发展状况，探讨技术合作，落实学生就业，并发挥学校资源优势，为企业排忧解难。”宋荣强调。

利用高新技术改革教学方法

深圳是我国改革发展的重要窗口，深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队在教育教学当中也十分重视发扬“排头兵”精神，利用各类新技术、新思维开展教法改革。

团队发挥人工智能优势，运用微视频、动画、虚拟仿真、云计算、大数据、区块链等数字技术，对教学内容和教学方法进行改进。团队主持建设的电子信息工程技术国家级专业教学资源库用户超过22万人，涵盖1000多所院校。

深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队的另一个重要做法是在教学中打造校企共同体，让企业人员参与到教学中来。

宋荣举例说，学校的“集成电路设计”课程，以“丽湖1号”芯片设计为载体，基于真实的产品或工程案例进行模块化教学单元设计，提出了校企模块化教学设计方案。

在此基础上，学校和企业团队构成分工协作的整体，共同开展教学。企业的生产、科研项目成为了可推广可应用的人才培养案例，而教学也成了为相关企业培养人才的直接手段。近20年来，深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队为集成电路企业培养版图设计核心骨干100余人。

宋荣指出，2019年以来，职业教育已经被定位为一种与普通教育同等重要的教育类型，深职大电子信息工程技术专业教师教学创新团队也在改革中逐渐体现出职业教育自身的特点。在实践中，注重创新、校企密切合作、紧跟行业需求是团队最重要的教学改革方向。

“一是校企合作育人；二是育人不能再局限于校园之内；三是应该深入企业进行实训；四是课程设置和内容要跟踪产业变化不断进行更新迭代。这是我们团队在教学方面推出的几项最重要的创新举措。”宋荣总结说。（记者 孙明源）

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