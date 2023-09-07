原标题：常州工程学院 为地坪行业培养领军人才

地坪产业学院师生正在学习实践。受访单位供图

近日，记者来到常州工程职业技术学院（以下简称常州工程学院）体育场看台实训处，见到在地坪企业的施工人员和专业教师的带领下，一批身着工作服的学生正在开展基面处理、有机无机及复合地坪材料的现场施工配比、地坪检测及项目风险管控等专业课程实训……

“校园就是实训场，家门口就能上专业操作课。通过两年多的培养，我校地坪产业学院118名学生已经成为行业的后备军。”该校党委书记李雄威说。

让人才供给和产业需求有效对接

在“双碳”目标下，随着材料、工艺、技术、装备的快速迭代更新，技能人才的快速培养已经成为当务之急。2021年，为全面解决“地坪行业的年轻人才面临断档”问题，积极发挥产教融合“优质朋友圈”优势，常州工程学院联合江苏省涂料行业协会地坪分会以及全国15个省地坪行业协会、近千家优秀地坪企业资源，成立全国首家跨专业的地坪产业学院，积极探索职业教育改革思路，形成地坪行业全产业链、多专业交叉融合、政产学研协同创新的育人模式。

近年来，学校通过深化政行企校合作，打破体制机制，专门建立地坪产业学院，旨在培养行业急需高技能人才。目前，地坪产业学院开设的地坪班不仅聘请了行业技术能手和企业负责人向学生传授技能，还有企业班主任每周跟班授课，指导学生开展职业规划。

该校党委委员、副校长周勇认为，校企深度融合必将培养出契合行业需要、综合素质全面的技能型人才。

据了解，该校按照“学练干创”四个环节设计培养方案和教学模式，通过大刀阔斧的探索改革，让学科跟着产业走、专业围着需求转，促成人才培养供给和产业发展需求的有效对接。

为行业发展注入新活力

7月初，常州工程学院地坪产业学院举办以“立足行业、赋能产业、致敬工匠、实业兴邦”为主题的首届地坪文化节，来自全国地坪产业的70多家科研机构、高校、企业的600多位专家学者、企业家参加了文化节。

“目前，我校正在全力推动产业链、教育链、人才链、创新链的深度融合。学校将持续深化产教融合，着力完善人才培养协同机制，健全‘政行企校’多元参与的理事会管理机制，实行‘双主体办学、实体化运行’，为地坪产业腾飞和经济社会高质量发展提供新动能，贡献新力量。”该校党委副书记、校长基国林说。

常州工程学院地坪产业学院拥有长三角地区规模最大品类最全的地坪展示馆和占地1000平方米标准化实训场地，配备有现代化智能化施工设备、各类实验检测设备。

这些生产性实训装备和行业解决方案，都来自行业协会和行业头部企业的无偿捐赠。此外，常州工程学院还与行业近千家企业建立了稳定的合作关系，学校每年举办一节一赛和若干行业培训及交流活动，为学生实习和就业提供了广阔的平台，为行业的发展注入新的活力。两年来，常州工程学院地坪产业学院累计培养百余名全日制学生，学院还多次承办行业技能大赛，为企业提供职业技能培训400余人次。通过接待各地地坪协会、企业、院校等单位的考察交流，地坪产业学院引导从业人员学习了解最新的绿色环保材料、智能施工技术，推动地坪产业的人才培养、绿色转型和高质量发展。

“下一步，我校所有二级学院都将参与地坪产业学院建设。学校将以地坪产业学院为载体，集聚学科、人才等要素，整合资源、强强联手，敲响‘职普融通、产教融合、科教融汇’的‘三融’发展强音，走好具有行业特色的新型高职教育先行之路，力争把学生培养成地坪行业新一代的领军人。”李雄威表示。（周 悦 李旭海 孙嘉隆 记者 王 怡）

(责编：郝孟佳、李昉)