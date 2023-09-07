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全国科普日活动9月17日开启

2023年09月07日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　中国科协等21部门日前联合发布通知，2023年全国科普日活动将于9月17日至23日在全国各地集中开展，今年的主题为“提升全民科学素质，助力科技自立自强”。

　　根据通知，今年全国科普日将集中组织全国科普日主场活动、部委系统活动、各省份区域活动、系列联合行动和科普专项行动，广泛开展社会需要、群众喜欢、影响力大、服务面广的系列科普活动。

　　通知明确，今年全国科普日活动将推进科技资源科普化，推动具备条件的科技基础设施和科技创新基地开放，集中展示大数据、人工智能、元宇宙、量子科技等前沿科技和载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机等重大成果，推动高水平科技自立自强，服务高质量发展。

　　同时，坚持科技赋能，实施科技助力乡村振兴行动、科普服务高素质农民培育行动，促进优质科技科普资源深入农村、服务农民；围绕美丽中国建设，普及生态文明知识，倡导绿色、低碳、节约的生态理念；推动科普助力“双减”，做好科学教育加法；践行科普为民，围绕卫生健康、数字素养、知识产权、食品安全等公众关注的热点问题，以丰富多样的科普内容服务公众对美好生活需要。

　　通知要求，各单位和部门要围绕基层群众最关心最需要的领域，突出群众性、参与性、互动性，打造科普新模式、新场景，开展常态化、多元化的科普服务，强化数字赋能，促进线上线下深度融合，推动优质资源广泛传播。（立风）

(责编：李昉、郝孟佳)

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