杨卓伦

出国留学并非一个简单的决定，需要学生做充分的准备和计划，以确保在新的学习环境中顺利适应，学有所成。我从以下3个方面介绍留学前需要做的准备，希望可以帮助各位准留学生们更加从容、自信地启程。

学习跨文化交流

具备语言能力是出国留学的必备条件，这不但要求学生考过雅思、托福等语言水平测试，也要求学生能流利地用外语进行日常交流。文化差异、语言差异和社交文化差异是很多准留学生需要面对的三个问题。建议大家在出国前，多对留学目的国家的语言复习、学习，常见方式包括选择入读相关的语言学校、观看留学国家的影视作品、阅读所学专业的原版书籍等。

除了语言准备外，在出国前做好社交准备也很重要。出色的社交能力不仅有助于同学们在课堂学习，还能更好地与当地人交流，结交新朋友，融入新环境。对于准留学生如何提高跨文化交流能力，我认为：首先要了解留学国的文化，比如人文、历史、民俗等方面知识，这能提升同学们的跨国沟通能力，和当地人友好交流。其次，在出国前，同学们可以提前加入一些学生组织的社交媒体群，像大学新生群、新生互助群等，在出发前结识兴趣爱好、生活习惯上有共性的朋友，有助于获取更多信息。最后，保持开放的心态。出国留学是一个全新的学习和成长的过程。同学们要做好积极的心理准备，勇敢接受新挑战，更主动地融入新的社交圈。

尽早规划职业

同学们尽早规划职业，能少走很多弯路。如果大家对未来的职业规划比较迷茫，不妨多和比自己年长的前辈和校友们交流，并通过职业兴趣、性格等专业测试来增强对自己的了解。

除此之外，同学们还可以通过调研专业的课程设置、招生要求、就业方向等资料来完善职业规划。还有一个很重要的参考点，就是对就业市场进行了解，比如专业的职业发展机会、不同城市的产业人才扶持政策、相关雇主单位的招聘要求等。大家要综合以上因素，理清思路，避免人云亦云，制定属于自己的独特职业目标，并在实践中检验、调整。

这里，我给大家分享一些关于选择留学专业的建议。有一部分同学是先选一个专业大类，修读完通识课程之后再选细分的专业。专业的选择事关未来就业和人生走向，同学们要向内求索，结合自身的兴趣。如果从就业角度考虑，还需评估所选专业在不同地区、城市的需求情况，建议大家积极参加寒暑期实习，多向优秀的前辈、实习生请教，主动提问，积极交流。

计划留学预算

对于各位准留学生而言，要提前1到2个月以上，做好预算准备。这不但是很多国家办理留学签证的要求，也是预订海外住宿、购买生活用品等事宜的必备步骤。

如果想要节省留学费用，同学们可以和学校的招生办或者学生处等部门主动沟通，咨询是否有适合自己的奖学金和经济资助项目。其实，许多学校不但有校设的奖学金，也有公益组织、第三方企业资助的助学金。同学们可以主动调研，获取资讯。

费用是出国留学最重要的考量之一，建议同学们在敲定留学目的地之前，尽可能了解留学国家及城市的消费水平、公立和私立学校的学费情况，并根据自身的经济条件进行合理的选择。

出国留学是一段充满挑战、机遇和收获的经历。祝各位同学在旅程开始前做好充分的准备，学会从容面对新环境和挑战，让自己的留学之路充满精彩，硕果累累。

（作者系InVisor国际教育创始人）

(责编：李昉、李依环)