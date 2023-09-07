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驻俄使馆发布新学期留学安全提醒

2023年09月07日08:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新学年来临之际，为帮助大家实现平安留学、成功留学、快乐留学，驻俄使馆教育处发布特别提醒。

　　谨记留学初心，全力完成学业。中俄教育体系不尽相同，文化传统亦具有一定差异。同学们要及时调整心态，遵守当地法律法规和学校规章制度，尊重当地宗教信仰和风俗习惯，主动熟悉校园和周边环境，尽快适应、融入留学生活，全力完成学业，勿参与或从事与学业无关活动。

　　及时办理证件，切勿非法居留。同学们来俄后，及时联系所在院校外事部门办理落地签及签证延期，按学校要求购买医疗保险。在外租房的，须按本人实际居住地址办理落地签。特别提醒同学们勿通过第三方机构办理落地签，避免造成落地签地址与实际居住地址不符等问题，带来法律风险和隐患，影响正常学习生活。

　　提高安全意识，谨防诈骗陷阱。牢固树立“安全第一”意识，做好自我安全防范。外出旅行不涉险，不冒险，切勿到无安全设施、无救援人员水域游玩。避免前往有安全风险区域或在夜间独行，确保人财物安全。注意宿舍用火、用电安全。

　　积极参加学联活动，注意保持联系。目前，在俄主要高校均设有中国学联组织，旨在联络和服务留学人员。同学们特别是新生抵俄后，请及时关注中国驻俄使馆官网、使馆教育处网站、留俄学生总会及留学俄罗斯公众号，与所在院校中国学联取得联系，积极参与学联组织的各类活动，丰富留学生活，促进身心健康，互帮互助，共同成长和进步。

　　同时，在俄留学期间，请与国内家人保持定期联系，主动报平安，提前将个人行程和紧急联络方式告知家人，避免因“失联”而给家人带来不必要的担心。

　　（来源：中国驻俄罗斯大使馆官网）

(责编：李昉、李依环)

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