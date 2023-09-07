南非自由州大学校园景色。

南非位于非洲南部，是一个文化多元的国家。自由州大学是南非一所知名的综合性大学。此校建于1904年，至今已有100多年的历史。它是南非最古老、最有声望的高等教育机构之一，我怀着兴奋的心情开始了在自由州大学人文学院的英语和法语学习旅程。

刚开始，这里的一切对我来说都是新鲜的，学校领导、老师和同学都非常友善与热情。开学第一周，学长们带领从不同国家来的新生熟悉校园环境，共同的专业爱好让我们聚在了一起。同学们用自己的母语、英语介绍自己，气氛活泼。大家侃侃而谈，分别讲述着自己国家民族的风俗文化。我深深地感受到语言作为人与人之间沟通桥梁的重要性，也更加坚定要学好语言。

很快，我和同学们都开始了充实、有趣的英法主修课程，大家都有一定的英语基础，所以第一年的课程相对来说还算容易。还记得我和同学们一起读着莎士比亚的作品《罗密欧与朱丽叶》，讨论剧情，感叹爱情的力量。

这样的课程很多，我充分感受到语言和文学的魅力。不过法语课就难得多，大家都是零基础，从头学起。好在老师幽默、风趣的教课方法令大家轻松不少，课堂上充满了欢声笑语，即使发音错误，也不影响我们的学习热情。

作为班上唯一的中国学生，我经常被同学们问起中国的民俗文化、饮食服装等。同学们还说想去中国旅游，实地感受中国的民俗风情与秀丽山河。他们说中文很有意思，有时我在课余当同学们的中文老师，教他们说几句。这些学习的点点滴滴也令我感到了语言的魅力，大家通过语言了解彼此的历史、文化、生活、社会等，在外求学就觉得不那么孤单了。

有一天，我听说在约翰内斯堡的老师同学们成立了中国学生学者联合会，我太开心了，有一种找到组织的感觉。后来我加入其中，和大家一起举办各种各样的活动，比如新春晚会、大合唱等，过年时共同庆祝，分享喜悦。

今年在第31届世界大学生运动会举办期间，我作为南非自由州留学生代表，参与了海外大学生祝福视频的拍摄，也号召更多同学为大运会运动员们加油。我的南非留学故事还在继续，在这里我体会当地的风土人情和生活文化，也尽自己所能展现中国文化。（薛秀珠 文/图）

（作者系南非自由州大学在读研究生）

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