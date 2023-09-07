本报记者 吴 丹 吴 月

强教必先强师。9月10日是我国第三十九个教师节。

以习近平同志为核心的党中央始终把加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作来抓。广大教育工作者牢记嘱托，坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人。

一系列政策的出台，一项项举措的落实，推动教师队伍量质齐升，教育强国建设奋楫致远。

规模进一步扩大，素质进一步提高

努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，是教育强国建设的题中应有之义。

秋风爽爽，笑脸盈盈。位于山东省日照市的莲海学校，迎来了新同学。

“学校约有1800名学生，生源数量平稳。”在莲海学校校长赵立勇看来，学校教学质量提升背后，过硬的教师队伍功不可没。

近年来，很多青年教师在这所学校开启职业生涯的起点。这是一所九年一贯制农村学校，本科以上学历教师有111名。

数据显示，2022年底，全国各级各类专任教师达1880.36万人，比上年增加35.98万人，增长1.95%。这支规模庞大的高素质专业化教师队伍，支撑起世界上最大规模教育体系。

“如今，我国教师队伍资源配置呈现新面貌。教师队伍规模进一步扩大，素质进一步提高。”教育部教师工作司负责人说。

教育部教师工作司负责人介绍，截至2022年底，全国义务教育阶段本科以上学历专任教师比例为81.02%，较上年增长3.3个百分点，其中，农村义务教育阶段本科以上学历专任教师比例为76.01%，比上年增长3.78个百分点。义务教育阶段具有中高级职称专任教师比例为54.39%，普通高中为60.78%，中等职业学校为58.99%，高等教育中具有高级职称专任教师比例为42.22%。

向好而变，生动具体。学校教学设施健全，教学环境美了，乡村教师待遇也大大提升，每年还有外出培训学习，乡村孩子享受到良好的教育……曾在“国培计划（2014）”北京师范大学贵州研修班参训的黄俊琼，现今已是贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县江古镇中心小学副校长。

细数这些年的变化，黄俊琼很激动，“希望和老师们一起成长，向着‘四有’好老师的目标靠拢。”

聚焦精准帮扶，教育人才支教工作不断优化。最新数据显示，“特岗计划”持续深入实施，2023年计划招聘5.23万人，持续为乡村学校补充高素质教师。“三区”人才支持计划教师专项计划有序推进，2023年计划选派17410名教师到边远地区、民族地区和革命老区受援县支教。

加强培养补充，促进专业发展

刚刚过去的暑假，参加“优师计划”师范生暑期研学行活动的同学们收获颇丰。

参观中国科学技术馆，与北京师范大学第二附属中学教师面对面交流，走进黑龙江省克东县的中小学调研基层教育……师范生们增长了学识，开阔了眼界。

“研学中，我以‘延安苹果映红振兴之路’为题进行了高中政治科目教学试讲。在名师指导下，我学到了新的教学理念和方法。”眼下，陕西师范大学2022级思想政治教育（优师计划）专业学生王叶繁正在制定新学期的计划，“我要继续认真学习专业知识，锤炼教书育人本领。”

教育部教师工作司负责人介绍，如今，中国特色教师教育体系形成新局面。

国家优秀中小学教师培养计划（国优计划）启动实施，支持“双一流”建设高校为中小学培养研究生层次优秀教师，首批试点支持30所高校承担培养任务。师范生公费教育深入推进，2023年部属师范大学计划招收公费师范生8300名，“优师计划”师范生计划招收12420名，比2021年实施之初增加28%。推进实施师范教育协同提质计划，72所师范院校互派干部教师600余名，师范生访学交流、跨校培养近900人，培训教师20.3万人次，开放优质课程862门。

扎实的知识功底、过硬的教学能力、勤勉的教学态度、科学的教学方法是教师的基本素质。在一次次研修、培训中，广大教师不断充实、拓展、提高自己。

“每一次学习，都是开拓视野、开阔思维的经历。”前不久，河南省信阳市淮滨县实验学校初中地理教师李臣参加了全国科学教育暑期学校。满满的笔记，记下对科学教育的思考。

在推进教师专业发展方面，2022年、2023年，中央财政每年投入超过22亿元实施“国培计划”，每年培训教师超过100万人次，提升教师教育教学能力。同时，注重提升中小学教师科学素养，教育部联合中国科学院举办“特色科学教师研修班”，联合中国科学院、中国科协举办中小学教师科学素质提升培训，科教协同提升科学教师教育教学能力。推进教师队伍建设的数字化转型，常态化开展国家智慧教育平台教师寒暑假研修，2023年暑期教师研修参与教师超过1600万名。

提升待遇保障，弘扬尊师风尚

城市地标的灯光，为教师点亮；报告会场的掌声，为教师响起。

为庆祝第三十九个教师节，全国优秀特岗教师巡回报告活动、“城市亮灯”感念师恩尊师活动、乡村优秀青年教师学习宣传活动、教师走访慰问活动等正在各地各校开展。

师者，人之模范也。如今，师德师风建设取得新成效。教育部注重厚植教师信念情怀，加强师德学习教育，在国家智慧教育公共服务平台建设了师德课程资源；今年以来，举办多期高校青年教师国情教育研修班和中小学校领导人员及骨干教师师德师风教育示范研修班。

与此同时，教师管理改革和待遇保障的新进展，增强了广大教师的获得感。

“过去，每天上下班要往返奔波100多公里，一大早得赶一个小时才能到学校。有了周转宿舍之后，不用奔波了！”住进教师周转宿舍，山东省齐河县胡官屯镇中心幼儿园教师王敬更加“安居乐教”。

“工资待遇中，除了五险一金、基本工资和绩效工资，还有乡村教师生活补助、乡镇工作补贴等。”广西平果市新安镇中心小学教师黎宁笑着说。作为95后乡村教师，黎宁干劲十足。

这是教师待遇保障持续加强的缩影。一系列政策措施的落地，助力优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

——义务教育教师工资待遇随当地公务员工资待遇调整联动机制更加健全。教育部会同人力资源社会保障部、财政部等部门，多方联动，持续巩固义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平成果。

——教师住房保障进一步加强。教育部会同国家发展改革委、住房城乡建设部，继续加快边远艰苦地区乡村学校教师周转宿舍建设，完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。

——乡村教师生活补助政策深入实施。目前，中西部22个省份715个原连片特困地区县实施乡村教师生活补助政策，覆盖约7.3万所乡村学校，受益教师约130万人，人均月补助额394元。

三寸粉笔，三尺讲台系国运；一颗丹心，一生秉烛铸民魂。教育部部长怀进鹏表示，要大力培养造就高素质专业化教师队伍，持续深化新时代教师队伍建设改革，营造尊师重教社会风尚，构建全方位的教师发展保障体系，激励教师成为学生为学、为事、为人的“大先生”。

《 人民日报 》（ 2023年09月07日 13 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)