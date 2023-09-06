人民网北京9月6日电 日前，“职业教育与数字技术应用”工作坊在北京师范大学昌平校园举办。本工作坊由联合国教科文组织人工智能与教育教席承办，旨在响应联合国教育可持续发展目标（SDG4），探讨如何利用数字技术和创新方法建设更加有效和灵活的职业技术教育与培训体系。

北京师范大学校友会副会长、北京师范大学原副校长陈光巨教授，东南亚教育部长组织技术教育发展中心主任宋恒艾分别致欢迎辞。双方均表示，国际交流与合作对于推动职业教育发展至关重要，期待通过各国教育部门、高校、企业间广泛、深入的合作，分享实用的技术和经验，扩大国际交流，提高职业教育教学水平，为促进中国与东南亚国家经济发展和产业转型贡献力量。

在主题演讲环节，多位学者和行业专家深入探讨了职业教育的现状和未来趋势，围绕数字技术在提高教育质量、扩大教育覆盖面、满足不同学生需求、促进职业教育转型等方面展开交流。圆桌讨论环节上，来自中国和东南亚8国的参会者共同探讨了数字时代东南亚职业教育发展的现状与挑战。

最后，联合国教科文组织人工智能与教育教席代表发出合作倡议，邀请中国与东南亚国家以及全球职业技术教育和培训各利益相关方，共同加入人工智能教育应用的社会实验社群，在全球范围内，探索和研究在教育场景中整合新技术，不断提升教学质量。

据悉，联合国教科文组织人工智能与教育教席于2023年初在北京师范大学设立。教席成立的目的是推动教育领域中以人工智能为代表的信息技术的相关研究、培训、信息共享，促进北京师范大学与来自全球的大学和机构的高水平研究人员、教学人员之间的合作。（孙竞、实习生李安琪）

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