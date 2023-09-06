人民网北京9月6日电 日前，教育出版高质量发展研讨会在人民教育出版社召开。会议围绕教育出版高质量发展的基本趋势、实践探索、国际交流、人才培养等关键问题展开探讨。

“教育出版的高质量发展必须始终坚持服务教育的本质属性，积极拓展服务科研的学术功能，充分发挥服务大众的反哺作用。”中宣部出版局副局长李一昕指出，推动出版业高质量发展，必须履行好围绕中心、服务大局的职责使命，坚持正确的政治方向和出版导向；必须坚持双效统一，把社会效益放在首位；必须加快形成可持续发展的体制机制，鼓励改革创新、融合发展，激发出版新动能，构建新型出版业态，重视人才培养。

教育部教材局副局长陈云龙要求，要深入推进中国特色教材理论研究，探索构建中国特色教材学学科体系；开展教材编写理论研究，全面落实立德树人根本任务；深化教材历史发展研究，把握教材史对教材理论与实践建设的基础性、全局性重要意义；开展国际比较研究，把握国内外教材改革动向，进一步提升我国教材改革的科学化、现代化水平。

人民教育出版社党委书记、社长黄强在致辞中提到，开拓创新教育出版高质量发展道路，必须坚持党对出版事业的领导，服务教育改革发展大局；必须坚持研究引领和支撑，构建科研、教育和出版融通的大格局；必须坚持系统统筹，建设全流程、全方面的高质量教材及教育出版工程；必须坚持创新发展，构建中国特色的教材出版体系；必须坚持育人为本，服务基层；必须坚持提升人才队伍专业化水平，既出精品也出人才。

复旦大学新闻学院高校新闻学国家教材建设重点研究基地首席专家米博华从新闻学教材角度切入，提出了“四个构建”——建议构建与中国新闻事业发展相适应的自主知识体系，构建以社会主义核心价值观为准则的思想体系，构建以互联网新媒体为支撑的新闻传播教育知识体系，构建管理部门、大专院校、新闻媒体三位一体的分工合作建设机制。

分论坛上，与会嘉宾围绕“教育出版核心竞争力与发展趋势”“新技术、业态创新与教育出版高质量发展”“教育出版高质量发展的全球经验与交流互鉴”“人才培养与教育出版高质量发展”四个议题，从不同角度分享了各自行业的实践经验和研究成果，互相交流、借鉴。

据悉，研讨会由人民教育出版社主办、复旦大学新闻学院高校新闻学国家教材建设重点研究基地协办。（孙竞、实习生黄倩）

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