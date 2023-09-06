人民网北京9月6日电 （记者李昉）为庆祝第39个教师节，生动展示新时代人民教师的良好形象，在全社会进一步营造崇德向善、尊师重教的浓厚氛围，教育部教师工作司联合中国教育电视台、中国教师发展基金会、中国教育发展基金会，面向全社会开展了2023年教师风采短视频征集活动，广大师生和社会各界人士积极参与，踊跃投稿，共征集到5000余部作品。经技术筛选、专家审议，最终遴选出40部优胜作品、100部入围作品。在教师节即将来临之际，人民网对部分优胜作品进行展播。

据了解，这些作品涵盖各级各类教育，内容真实、主题鲜明、格调高雅、积极向上、创意新颖、感染力强，展现了广大教师崇德修身、潜心教书育人的光辉形象，反映了新时代人民教师争做“四有”好老师的精神风貌。

【影片简介】《青春里的诗》诉说这样一群人的故事：作为幼儿教师，她们是普通的中国青年，也是微弱的“萤光”。无论是陪伴幼儿园创建，还是深入困难家庭苦口婆心，无论是远走千里支援学习，还是以党为教，以园为家。她们从不抱怨，也从不放弃，没有伟大的创举，只有一张张笑脸的回报和刻在青春里的奉献。

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