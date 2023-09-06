人民网北京9月6日电 （记者李昉）为庆祝第39个教师节，生动展示新时代人民教师的良好形象，在全社会进一步营造崇德向善、尊师重教的浓厚氛围，教育部教师工作司联合中国教育电视台、中国教师发展基金会、中国教育发展基金会，面向全社会开展了2023年教师风采短视频征集活动，广大师生和社会各界人士积极参与，踊跃投稿，共征集到5000余部作品。经技术筛选、专家审议，最终遴选出40部优胜作品、100部入围作品。在教师节即将来临之际，人民网对部分优胜作品进行展播。

据了解，这些作品涵盖各级各类教育，内容真实、主题鲜明、格调高雅、积极向上、创意新颖、感染力强，展现了广大教师崇德修身、潜心教书育人的光辉形象，反映了新时代人民教师争做“四有”好老师的精神风貌。

【影片简介】重庆市南川区水江中学校高中物理老师梁勇，曾荣获“全国优秀教师”“重庆市教书育人楷模”。他大学毕业回到母校任教，以满腔的热情，培养出一批又一批优秀学子，张兴垍同学就是其中一员。张同学学习成绩优异，和同学相处也比较融洽。但正当她满怀期许步入高三时，父亲做工时受了重伤，卧床在家，她不得不承担起家庭事务。从那起，她经常请假。梁勇老师听到她的事情后，多次到她家中劝其返校，并资助张同学部分生活费，张同学最后成功考上心仪的大学。

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