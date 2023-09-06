李洪兴

监管持续发力、企业落实义务、家校引导陪伴，有助于形成预防网络游戏沉迷的合力，共同为未成年人健康成长营造良好环境

近年来，随着互联网技术发展，网络游戏互动性、沉浸性、仿真性更强，对未成年人具有很强吸引力。未成年人身心发育尚不成熟，自控能力相对较弱，容易沉迷网络游戏、产生依赖。正因如此，防止未成年人沉迷网游的工作，一直备受关注。

加强监管要有据可依。为切实保护未成年人身心健康，国家新闻出版署在2021年8月下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供游戏服务的时间、加大检查频次和力度、强化企业监管，同时重申严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录。这一举措，旨在推动防沉迷工作从严从紧，为未成年人健康成长保驾护航。

如今两年多时间过去，有关调查数据显示，超过80%的家长认可现阶段防沉迷工作成效。中国音数协游戏工委发布的相关报告指出，未成年人游戏总时长、月活跃用户数、消费流水等数据，都已有较大幅度减少。这在一定程度上表明，游戏行业未成年人保护工作取得一定成效。下一步，应在既有的未成年人防沉迷系统基础上，坚持多方共治、多措并举，不断筑牢未成年人保护的“防火墙”。

网络游戏沉迷是社会性问题，防沉迷工作是系统性工程。任何一个环节缺失，防沉迷的保护系统就容易被打破，各方面努力就可能白费。比如，网络游戏黑灰产业链的危害不容小觑。现实中，有不法商家通过租号、帮充值等方式，引诱未成年人绕过防沉迷监管。聚焦突出问题、关键环节，进一步加大监管力度，斩断黑灰产业链，防沉迷系统才不会形同虚设，网络游戏领域未成年人权益保护才能更好实现全覆盖、无死角的目标。

做好未成年人防沉迷工作，需要各方面持续用劲、凝聚合力。政府部门、行业企业应始终把防沉迷作为游戏管理的重中之重，严格防沉迷管理的制度和执行。游戏企业和平台是防沉迷工作的主体，必须坚持把社会效益放在首位，坚决落实防沉迷工作各项要求，做到不变通、不走样。同时，应推动家校协同发力，确保广大家长、老师更好履行监护教育职责，加强关爱陪护和约束规范，引导孩子们养成良好生活习惯和用网习惯。监管持续发力、企业落实义务、家校引导陪伴，有助于形成预防网络游戏沉迷的合力，共同为未成年人健康成长营造良好环境。

当下的未成年人是在互联网时代成长起来的，较之以往更有条件、更有机会、更有能力接触网络，在网络空间中十分活跃。我国未成年网民数量已超过1.9亿，要在引导未成年人文明用网、科学上网、健康上网上发力，不断提高他们的网络素养。实践告诉我们，推动防沉迷工作不断取得新成效，必须站在塑造网络新风、净化网络空间的高度，为未成年人学习、社交、娱乐提供丰富而安全的网络场景，共建网上美好精神家园。

坚持问题导向、效果导向，进一步完善法律、变革技术、提升素养，必能让未成年人的网络空间更加天朗气清。

《 人民日报 》（ 2023年09月06日 06 版）

(责编：郝孟佳、李依环)