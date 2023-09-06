东莞理工学院引进全职院士3人，高端人才指标增量位于全省高校前列，专任教师博士率超过60%；中国散裂中子源首台用户谱仪——东莞理工多物理谱仪（中子全散射谱仪）通过验收并面向全球用户开放，取得一系列高水平科研成果；与散裂中子源科学中心共同研制的闪烁体探测器实现工程化量产……

记者9月3日获悉，广东省教育厅、省科技厅、东莞市政府日前在东莞理工学院召开新型高水平理工科大学示范校共建工作推进会，就支持东莞理工学院加快推进新型高水平理工科大学示范校建设、提升办学层次和办学水平等重点工作进行了研究部署。

据了解，近4年来，在广东省、东莞市的有力支持下，东莞理工学院投入34亿元专项经费，扎实推进学科建设、人才培养、科学研究、师资队伍建设、数字化治理转型和办学条件改善，交出了亮眼的成绩单。学校新增省重点实验室2个，牵头完成国家重点研发计划1项；建成现代产业学院10个，其中教育部现代产业学院2个、广东省示范产业学院5个。工程科学、材料科学、化学、环境/生态学等4个学科晋级基本科学指标数据库（ESI）全球排名前1%。2021年，东莞理工学院成为博士学位授予立项建设单位，入选广东省高水平大学重点学科建设高校。7月28日，东莞理工学院高水平理工科大学国际合作创新区项目首栋顺利封顶。该项目是大湾区综合性国家科学中心先行启动区重点建设项目，旨在打造东莞高端创新人才培育基地和国际创新资源集聚区。

广东省教育厅党组书记、厅长朱孔军表示，东莞理工学院在新型高水平理工科大学示范校建设方面探索形成了独具特色的发展经验，得到了教育部的肯定，是大学高质量发展的一面旗帜。学校要进一步加强学科建设，促进学科交叉融合，瞄准中国式现代化对教育科技人才的迫切需求，围绕国家、省、市的重大战略，回答好“强国建设莞工何为”的时代命题。（记者龙跃梅）

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