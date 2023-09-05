人民网北京9月5日电 （记者孙竞）记者日前从北京师范大学中国教育与社会发展研究院获悉，由北京师范大学主办的教育局长高峰论坛（2023）将于11月在北京举办。本届论坛的主题为“人工智能背景下的教育数字化变革”。

教育数字化变革将深刻改变教育的形态和教育的未来，既给教育事业发展带来了重大挑战，也为教育变革和创新提供了强大动力。据了解，“教育局长高峰论坛（2023）”将汇聚市县教育局长和业界专家，共同探讨教育数字化与未来学校建设、数字化教育评价变革、数字化教育治理体系建设、教师数字素养提升、数字化课程与教学变革等重大课题。

2022年11月，首届教育局长高峰论坛由北京师范大学国家高端智库中国教育与社会发展研究院协同全国66个市县教育局（教委）共同发起，是“改革协作、成果交流、学术研究、宣传推广、资政建言”的学术性、公益性教育平台。论坛上，来自学界和业界的多位专家学者通过主旨报告、跨界对话、点评观点等方式分享教育发展改革的经验，受到广泛关注。

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